Six astuces pour renouveler vos soins esthétiques en cabine

#1 – Utilisez l’intelligence artificielle à votre profit

Nous entrons aujourd’hui dans un monde où l’analyse cutanée de pointe n’est plus l’apanage des seules cliniques de luxe. Les appareils de diagnostic sont de plus en plus précis, compacts, et accessibles. Votre expertise n’est donc pas remise en cause : ces nouveaux analyseurs ne font que la mettre en valeur.

Et rien de tel que la vision d’une peau à problèmes en gros plan sur l’écran pour inciter votre cliente à signer un forfait de soins ! L’intelligence artificielle, loin de vous remplacer, peut se révéler votre meilleure alliée. Les marques cosmétiques l’ont bien compris. Elles l’utilisent déjà dans le développement de leurs gammes.

#2 – Combinez soins manuels et technologiques

Là encore, même si vous êtes une fervente adepte du tout manuel, ne vous bloquez pas. La combinaison du manuel et de la technologie permet d’apporter des résultats probants à votre cliente. Les nouvelles technologies ne cessent de se perfectionner et certaines esthéticiennes, comme Laetitia Fontanel, ont même fondé tous leurs protocoles sur cette complémentarité de la technologie et du manuel. De plus, ce mix techno/manuel vous permet de personnaliser votre soin de façon très pointue : encore une façon de répondre à une tendance très forte du moment.

#3 – Choisissez le bon partenaire équipementier

Choisir le bon appareil pour vos soins va bien au-delà de la simple fonctionnalité. Votre partenaire doit être dédié à votre réussite. Avant de vous engager, renseignez-vous sur la réputation de la marque, la qualité de son service client. Sélectionnez le professionnel qui vous offrira une assistance technique complète, une livraison dans les délais et un service après-vente. Des éléments marketing pour aider la commercialisation de vos nouveaux est un plus !

Compte tenu des investissements à prévoir, ce ne sont pas des achats à faire sur un coup de tête. N’oubliez pas que vis à vis de votre cliente, vous êtes en première ligne : si elle n’a pas de résultats, ce n’est pas le distributeur de la machine qu’elle va incriminer, mais vous. Pis, elle va cesser de venir chez vous sans même vous dire pourquoi.

#4 – Booster la fidélisation de vos clients en les informant

Vous l’avez certainement remarqué : vos clientes sont parfois surinformées. Prenez garde à ce qu’elles ne le soient pas plus que vous ! En tant que professionnelles, vous devez connaître les différents appareils présents sur le marché. Le secret du succès réside ici dans la cohérence entre la qualité de l’appareil et les résultats escomptés. Si vous pouvez expliquer à vos clients le fonctionnement de l’appareil et leur faire apprécier les résultats, vous les fidéliserez beaucoup plus rapidement.

#5 – Utilisez les Leds pour renforcer l’efficacité de vos soins

N’hésitez pas à compléter vos soins – visage ou corps – avec des Leds. Compte-tenu de l’action très progressive, il est difficile de les vendre en soins «seuls» à des non-initiés. Mais ils permettent de renforcer l’efficacité de tous vos soins.

En faisant suivre votre soin d’une séance de 10 minutes de Leds, vous habituez votre client à des résultats plus probants, que ce soit avec du rouge pour la stimulation de collagène, du bleu pour l’acné ou du vert pour uniformiser le teint… Avec la relaxation, en prime ! Peu à peu, ce sont vos clients eux-mêmes qui réclameront cet apport, quitte à payer un supplément.

#6 – Créez une expérience luxueuse

Le secret pour attirer une clientèle haut de gamme (et la faire revenir) ? Élaborer un protocole signature propre à votre institut. Ne vendez plus un soin visage banal : proposez une expérience de soins cutanés axée sur les résultats. Graduez vos soins en fonction du temps, sans détailler les différentes étapes et en offrant trois niveaux : bon, très bon, excellent.

Vos clients pourront ainsi choisir le temps qu’ils passent dans votre cabine en fonction du résultat escompté. Au passage, cela vous permettra de proposer trois tarifs différents.