Pourquoi les Leds ont le vent en poupe dans l’esthétique

Aux Etats-Unis, on les appelle «Light Therapies». Les Français, quant à eux, les référencent sous le nom de Leds – ou «photobiomodulation» -, pour éviter les confusions avec la luminothérapie, censée remplacer le manque de soleil en hiver.

La différence ? La photobiomodulation regroupe des diodes dont on connait la longueur d’onde et dont la fréquence interagit directement avec les cellules. La luminothérapie, elle, est affaire d’intensité lumineuse, influençant davantage le cerveau, et donc les humeurs et les états d’âme.

Pour faire simple, les thérapies Leds utilisent la puissance des longueurs d’ondes lumineuses pour stimuler les centres énergétiques des cellules. Différentes longueurs d’ondes produisent des couleurs variées, chacune agissant à un niveau différent.

Quelles couleurs privilégier ?

Interagissant directement avec les fibroblastes, la lumière rouge à longueur d’ondes de 633 nanomètres stimule la production de collagène. Elle devrait ainsi diminuer les rides et les signes de vieillissement. Lorsqu’elle est appliquée avec une longueur d’onde de 650 nm, cette technique excite les mitochondries, les «centrales énergétiques» des cellules, déclenchant une série de réactions qui activent la lipolyse dans les adipocytes. C’est pourquoi on l’utilise en complément des soins de cryothérapie ou de cavitation.

Associée aux infrarouges, la lumière rouge permet de délivrer une chaleur curative aux tissus plus profonds en favorisant la récupération et une meilleure fonction cellulaire. On peut ainsi l’ajouter aux traitements du cuir chevelu, voire «réveiller» des bulbes endormis et stimuler la repousse des cheveux.

La lumière bleue, avec sa longueur d’onde de 430 nm, possède une action antibactérienne : on ne l’utilise que pour les soins visage. Elle aiderait aussi à régler les problèmes de sommeil et à améliorer l’humeur. Enfin, la lumière jaune, dont la longueur d’ondes se situe entre 570 et 590 nm, est censée augmenter les niveaux d’énergie est améliorer la fonction cognitive.

Toutes les autres couleurs viennent de ces trois couleurs natives. C’est pourquoi il est toujours plus efficace d’utiliser des Leds monochromatiques que de recourir à des diodes qui changent de couleur. N’oublions pas qu’en juxtaposant des diodes jaunes et bleues, on obtient une lumière verte, dont la longueur d’ondes se situe entre 490 et 570 nm et qui a la réputation de favoriser la relaxation, réduire l’anxiété et soulager les maux de tête.

Utiliser les Leds en cabine

Reste que les résultats des thérapies Leds, même s’ils sont parfois bluffants, prennent du temps, car il s’agit de réveiller la mémoire cellulaire, ce qui n’est pas rapide ! Pour proposer les Leds, la meilleure solution consiste à les utiliser comme «boosters» de vos soins, moyennent un supplément optionnel.

Faire repousser des cheveux, par exemple, peut nécessiter jusqu’à trente séances. Corriger des vergetures, ce que l’on considérait jusqu’à présent impossible, peut prendre vingt séances. En revanche, accompagner chaque soin visage ou corps, d’une séance de Leds de vingt minutes peut renforcer l’effet des actifs utilisés.

Avec une séance de Leds au départ d’un palper rouler, vous aurez des résultats plus rapides. Utilisés après un massage, ils facilitent le drainage et l’élimination des toxines. Et surtout : leur effet relaxant joue sur le mental de vos clients, qui n’en apprécieront que davantage votre expertise. Et le petit supplément «optionnel» deviendra vite un must…