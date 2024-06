Instituts de beauté : comment organiser vos soins d’été

Quoi de nouveau pour cette saison d’été 2024 ? La technologie, bien sûr ! Avec la récente publication du décret autorisant le laser aux esthéticiennes, la dépilation est à l’ordre du jour, et les fabricants rivalisent d’offres alléchantes et attractives.

À l’inverse, celles d’entre vous qui préfèrent le tout manuel et les thérapies traditionnelles voient avec plaisir les bains sonores et les musiques de soins revenir sur la scène pour améliorer l’humeur, la pleine conscience et faire monter le niveau de relaxation.

Cet été, les spas de villégiature, quant à eux, se tourneront de plus en plus vers la nature : randonnées, bains de forêt, plongeons dans des bassins d’eau thermale sont autant d’éléments que les hôtels de luxe ont déjà intégrés dans leur carte de soins.

Au-delà des tendances en vogue, il existe des incontournables estivaux qui ne se démodent jamais. Les soins aux fragrances exotiques comme l’ananas, la noix de coco et les agrumes font toujours recette au coeur de l’été, comme les parfums frais et légers.

Lissants, exfoliants ou tonifiants, les soins doivent correspondre à des besoins spécifiques du visage ou du corps, tout comme les soins après-soleil pour remédier aux dégâts éventuels causés par une exposition excessive aux UV.

#1 – Personnalisez votre carte de soins

Il est toujours gratifiant de mettre à jour régulièrement votre carte de soins : cela permet de réveiller l’intérêt et la curiosité de vos clients, de fixer de nouveaux rendez-vous et d’augmenter la satisfaction de ceux que vous avez bichonnés en cabine.

Lorsque vous travaillez sur cette mise à jour, tenez compte à la fois des tendances générales du marché et des atouts propres à votre établissement. Inutile de vous lancer dans une technologie sophistiquée si votre institut est fondé sur le tout manuel, par exemple.

Votre carte estivale pourrait aussi proposer des forfaits de soins attractifs. C’est un excellent moyen de remplir votre planning tout en préservant le portefeuille de vos clients. À utiliser, surtout, si l’été est une saison où vous travaillez moins que d’habitude.

#2 – Optez pour un marketing estival

Votre plus grand défi en cette saison, particulièrement pour les régions très ensoleillées, sera de convaincre vos clients de quitter le grand air pour s’enfermer dans une cabine de soins. Moralité ? Vous devez peaufiner votre plan marketing !

Passez au numérique. Assurez-vous de mettre à jour votre site Web et vos réseaux sociaux pour attirer l’attention sur vos offres estivales. Vous pouvez annoncer des soins éphémères, inclure une foire aux questions, présenter de nouveaux produits, partager des témoignages et des photos promotionnelles mettant en valeur l’été.

Une astuce, en passant : concentrez-vous sur les réseaux sociaux où vous avez déjà une communauté, ne vous dispersez pas forcément sur toutes les plateformes avec le même message…

N’oubliez pas l’e-mail. Malgré la présence des réseaux sociaux, l’e-mail reste l’un de vos meilleurs points de contacts avec vos clients. N’oubliez jamais que la liste des emails de vos clients vous appartient, alors que les clients des plateformes appartiennent… aux plateformes. Un conseil : faites preuve de créativité.

Recherchez une collaboration. Pourquoi ne pas renforcer la visibilité de votre institut en vous associant à un autre commerce local ? Il existe peut être autour de vous de futurs partenaires avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs, sans que leur activité soit concurrente de la vôtre.

Vous pourrez ainsi proposer des promotions croisées de vos produits et de vos prestations. Envisagez des cadeaux, des concours, des événements, voire des réductions communes. Qui contacter ? Vous n’avez que l’embarras du choix : salles de sport, magasins bio, restaurants, studios de yoga…

C’est l’occasion idéale de sortir des sentiers battus. Même si la mise en place des partenariats peut nécessiter des efforts, ils ont un effet gagnant/gagnant pour les deux entreprises. Ce type promotions croisées permet d’accéder à un nouveau marché.

#3 – Améliorez votre ambiance

Changer le look de votre institut pour la saison ? Non seulement c’est amusant, mais cela peut aussi susciter l’intérêt et la curiosité. Commencez par réfléchir à l’image que vous souhaitez créer. Pensez légèreté, insouciance, plage, exotisme, agrumes… Pas besoin de réaménager tout votre espace : de petits changements peuvent avoir de l’impact.

Pour changer d’ambiance, il vous suffit en fait de peu de choses : soigner votre éclairage, prévoir une musique enjouée (qui change de l’éternel chant des baleines) et prévoir un peu d’aromathérapie saisonnière. Si vous disposez d’un jardin, et que le temps vous le permet, n’hésitez pas à créer un poste de soin en plein air.

#4 – Formez votre personnel

Assurez-vous que votre équipe maîtrise bien vos protocoles estivaux. Planifiez des séances de formations pendant les heures creuses avec des démonstrations pratiques, des questions-réponses. C’est le moment de proposer des primes pour les ventes au détail les plus importantes. Car préparer à l’été, c’est aussi préparer votre espace de vente ! Choisissez des produits qui complètent vos soins et prolongent les résultats entre les rendez-vous.

#5 – Recueillez les témoignages

Vous avez tout mis en place ? N’oubliez pas d’évaluer la satisfaction client. Encouragez vos clients à laisser des commentaires. Les avis positifs vous conforteront dans vos décisions, tandis que les négatifs vous permettront de rectifier le tir.

Ces commentaires peuvent aussi surgir sous forme d’avis en ligne sur les réseaux sociaux. Engagez-vous le plus possible en répondant aux questions. Si l’avis est négatif, proposez de résoudre le problème en privé. Une règle d’or : n’ignorez jamais un avis, même défavorable.

L’été est une période passionnante, qui apporte opportunités et défis à votre établissement : soyez créative et amusez-vous. Il suffit de planifier un peu à l’avance vos activités pour profiter des avantages de la saison.