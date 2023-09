Effets du massage : comment agit-il sur le système nerveux ?

Les effets du massage sont reconnus depuis longtemps : bien plus qu’un simple toucher, il agit comme un catalyseur sur notre corps, en influençant profondément notre système nerveux. Car l’une de ses actions les plus notables est sa capacité à moduler l’excitabilité nerveuse.

Quand les muscles sont en tension ou traumatisés, ils envoient des signaux douloureux au cerveau via le système nerveux. Le massage, en relaxant ces muscles, interrompt ce cycle de douleur, atténuant ainsi la surcharge des messages nerveux.

En manipulant les tissus musculaires, il favorise aussi une meilleure circulation sanguine. Cette amélioration circulatoire contribue directement à apaiser les douleurs musculaires et, par conséquent, à réduire l’activité nerveuse liée à la douleur.

Mais l’impact du massage ne s’arrête pas là. En détendant les muscles, il favorise non seulement une cascade d’effets positifs sur le système nerveux, mais aussi un rééquilibrage hormonal, qui conduit à un état de relaxation mentale profonde. Cette tranquillité d’esprit est le reflet du bien-être émotionnel engendré par l’harmonie retrouvée entre le corps et l’esprit, sous l’influence apaisante du massage.

Les effets du massage sur l’équilibre hormonal

Le bien-être que l’on ressent après un massage n’est pas seulement psychologique, il est aussi «chimique». Le massage stimule la production d’endorphines, également appelées «hormones du bonheur». Ces neurohormones agissent comme des analgésiques naturels, réduisant la perception de la douleur. Elles procurent aussi une sensation de bien-être et d’euphorie.

Les endorphines ne sont pas les seules hormones influencées par le massage. Dans un monde souvent stressant, nos corps produisent régulièrement des hormones de stress comme l’adrénaline et le cortisol. Le massage aide alors à réduire ces hormones, atténuant les effets négatifs du stress.

Il joue aussi un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de notre sommeil. En influençant la production de mélatonine, l’hormone qui orchestre nos cycles de sommeil, le massage favorise un sommeil profond et réparateur, essentiel au bon équilibre de notre système nerveux.

Enfin, le massage agit sur notre système digestif. En faisant appel au système nerveux parasympathique, associé à la digestion, il peut améliorer la production d’hormones digestives. Le résultat ? Une digestion facilitée et une sensation générale de bien-être.

Les effets du massage sur le système nerveux autonome

Le système endocrinien, responsable de la régulation hormonale, et le système nerveux agissent comme de grands orchestrateurs de notre corps, veillant à ce que tout fonctionne en harmonie. Ces deux systèmes majeurs travaillent de concert pour assurer ce qu’on appelle l’homéostasie, l’équilibre délicat qui sous-tend toutes nos fonctions corporelles.

Les effets du massage sur le système nerveux autonome, qui englobe à la fois les systèmes nerveux sympathique et parasympathique, sont nombreux. Comment sont-ils structurés ? Commençons par le système nerveux sympathique, qui a pour fonction de préparer l’organisme à des situations d’urgence ou de stress.

C’est lui qui intensifie le rythme cardiaque, accélère la respiration et provoque une contraction des muscles. Cette réaction est couramment qualifiée de «combat ou fuite». C’est dans ce contexte que le massage intervient, offrant la possibilité de réguler la réponse de l’organisme, en réduisant le rythme cardiaque et respiratoire, et en détendant les muscles tendus.

Quant au système nerveux parasympathique, il est traditionnellement associé au mécanisme de «repos et digestion». Son action vise à ralentir la fréquence cardiaque, à faciliter le processus digestif et à favoriser la conservation de l’énergie. En fait, le massage va stimuler son activité, provoquant une détente plus profonde et une meilleure récupération post-stress.

Les principaux massages et leurs effets sur le système nerveux

Massage suédois

Cette technique est particulièrement efficace pour améliorer la circulation sanguine. Or, une bonne circulation sanguine est essentielle pour nourrir les cellules nerveuses et transporter les déchets cellulaires hors du système nerveux. En focalisant sur la détente générale, le massage suédois contribue donc, indirectement, à diminuer la tension nerveuse et à faciliter la transmission des signaux nerveux.

Réflexologie

La réflexologie s’appuie sur l’idée que des points précis de nos pieds, mains et oreilles sont liés à d’autres parties de notre corps, notamment nos organes. En stimulant ces points réflexes, vous avez la possibilité d’envoyer des signaux directs au système nerveux, aidant à équilibrer et améliorer la fonction nerveuse. Bien entendu, comprendre cette cartographie est essentiel pour optimiser l’efficacité de ce massage.

Shiatsu

Originaire du Japon, le shiatsu se concentre sur l’équilibrage de l’énergie ou «Qi». Chaque pression est un moyen de stimuler directement les nerfs, favorisant ainsi la libération de neurotransmetteurs bénéfiques. Cela crée un équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique, favorisant la détente et le bien-être.

Massage deep tissue

Le massage deep tissue vise les couches profondes des muscles et des fascias. Ces zones souvent tendues peuvent exercer une pression sur les nerfs environnants. En libérant cette tension, non seulement le muscle est détendu, mais les nerfs compressés sont également relâchés, réduisant ainsi la douleur et améliorant la fonction nerveuse.

