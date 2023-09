La nouvelle organisation opérationnelle au Groupe Rocher

L’arrivée de Guillaume Darrousez, précédemment directeur général de Petit Bateau, à la tête d’Yves Rocher, marque enseigne comptant près de 2 900 boutiques mondiales, n’est pas une surprise. Il avait déjà occupé le poste de directeur général international d’Yves Rocher de 2018 à 2020. Il sera aussi aux commandes de Dr Pierre Ricaud et du Global Strategic Insights.

Il arrive dans un contexte difficile. L’année 2023 s’annonce complexe pour Yves Rocher, notamment avec l’annonce de la suppression de 300 postes en France, principalement en Bretagne. De surcroît, un retrait majeur s’effectuera dans les pays germanophones avec la fermeture progressive de tous ses magasins en Allemagne, Autriche et Suisse.

Changement de gouvernance

Le 16 juin dernier, le groupe annonçait un changement de gouvernance. Bris Rocher, à la tête du groupe depuis 2009, confiait la direction générale à Jean-David Schwartz, jusqu’alors patron d’Yves Rocher. Bris Rocher, fils du fondateur, a conservé la présidence de cet empire fondé en 1959 à La Gacilly.

En vigueur depuis le 1er septembre, la nouvelle organisation opérationnelle a pour vocation d’améliorer la rentabilité du groupe, entre autres missions. Le comité exécutif est composé de :

• Jeanne Renard, direction people et mission groupe ;

• Laurent Delaurière, direction finances et légal ;

• Stanislas Duthier, direction systèmes d’information groupe ;

• Vincent Taglioni, direction opérations groupe ;

• Alexandre Rubin, directeur général Petit Bateau ;

• Guillaume Darrousez, directeur général Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud et Global Strategic Insights ;

• Jennifer Orlando, directrice générale Arbonne ;

• Matthieu Gomart, directeur général Flormar ;

• Joffrey Chartier, directeur général Sabon ;

• Stéphanie Marnat-Chastenet, directrice générale Stanhome.

«Bris Rocher me confie le mandat de transmettre une entreprise durable aux générations futures. Ma priorité est donc de développer des modèles d’affaires répondant aux grands enjeux sociétaux et environnementaux. À court terme, cela passera par des marques plus rentables, plus désirables et plus engagées au profit de l’ensemble des parties prenantes», a commenté Jean-David Schwartz, dans un communiqué.

