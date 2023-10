La Fébea lance un nouveau site tourné vers les consommateurs

La Fébea poursuit son travail de pédagogie entamé depuis plusieurs années. Face à la multiplication des applications d’évaluation des produits cosmétiques, le syndicat professionnel s’interroge depuis longtemps sur ce qu’il appelle les indicateurs «fourre-tout», dont l’objectif est de fournir un moyen rapide d’évaluer la nocivité des produits cosmétiques.

Autre source de désinformation pour la Fébea : les réseaux sociaux, où se côtoient le pire comme le meilleur, des propos erronés, des fausses expertises, voire des conseils dangereux pour la santé… Après avoir créé un compte Instagram @leLabdeClaire pour parler aux jeunes, l’organisation professionnelle a donc lancé une application, baptisée «Claire», avec la Société Française de Cosmétologie (SFC), pour décrypter les ingrédients.

Cette fois, c’est le site officiel de la Fébea qui vient de faire sa mue pour offrir aux consommateurs plus de 130 réponses aux différentes questions qu’ils se posent avant d’acheter des cosmétiques sur un très grand nombre de thématiques : bébés et enfants, bien-être animal, bio et naturel, contrefaçons, étiquetage, ingrédients, protection solaire, sécurité, etc. «Grâce à une base de données regroupant près de 30 000 ingrédients décryptés (origines, fonctions, données scientifiques…), le site offre une information précise et vérifiée sur les ingrédients cosmétiques», assure la Fédération dans un communiqué.