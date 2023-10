La Bouche Rouge cédée à l’homme d’affaires Dilesh Mehta

Connue pour ses rouges à lèvres rechargeables packagés dans des étuis en cuir, La Bouche Rouge avait été placée en redressement judiciaire en juillet dernier. Selon le média anglophone The Business of Fashion, la société Beauty Brands Global, une holding fondée par Dilesh Mehta, PDG de Designer Parfums (Jennifer Lopez, Ariana Grande, Porsche Design, Scherrer, Cerruti 1881…).

Un an plus tôt, la marque française bouclait un second tour de table de 10 millions d’euros, après une première levée de 2,5 millions d’euros en 2020. «D’ici cinq ans, La Bouche Rouge vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, sachant que, dès 2022, elle prévoit d’ouvrir de nouvelles anticipations au Moyen-Orient», annonçait alors son fondateur, Nicolas Gerlier.

« Le modèle financier n’était pas viable »

En 2022, la marque aurait atteint 3,5 millions d’euros de ventes nettes, mais ne gagnait toujours pas d’argent. «La Bouche Rouge est une belle marque et nous voulons poursuivre ce que Nicolas a commencé mais en la faisant», a déclaré à Business of Fashion Dilesh Mehta, qui a estimé, par ailleurs, que la marque n’était pas conçue pour fonctionner de manière rentable, La Bouche Rouge perdant de l’argent depuis son lancement en 2017.

«Le modèle financier n’était pas viable et le coût des marchandises était trop élevé sans générer suffisamment de revenus. La Bouche Rouge est entrée en Chine avant la pandémie, alors qu’elle n’était pas préparée et envisageait d’entrer au Moyen-Orient», a souligné l’homme d’affaires. Ce dernier a nommé Florence Rollet (ex-Dior, ex-Coty) au poste de directrice générale de la marque, tandis que Nicolas Gerlier restera en tant que consultant à titre créatif.