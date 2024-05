Des formations de haut niveau, l’autre facette du championnat d’Europe de massage

Avant de savoir qui se distinguera lors de ce championnat organisé par la New Massage Association, Profession bien-être s’est penché sur les masterclass qui se dérouleront la veille des épreuves, le 24 mai. Car cet événement offre aussi l’occasion d’apprendre de nouvelles techniques et d’échanger avec des professionnels de premier plan.

Chacune des sessions durera trois heures. Le nombre de places étant limité, le seul problème sera de bien choisir son intervenant : tous sont des enseignants très demandés ! À 9h30, c’est Phiane Duquet, venue du Canada, qui ouvrira le bal avec l’«œuvre de beauté», un massage traditionnel du visage qui retend et raffermit les traits, avec un effet lifting naturel.

Phiane a travaillé sa maitrise du soin visage avec les plus grands maîtres, comme le Japonais Shogo Mochizuki qui lui a enseigné la Kobido. Elle intègre aussi dans sa technique ce qu’elle a reçu en héritage de ses grand-parents : des pratiques issues de la médecine traditionnelle chinoise et de la danse. Les participants pourront ainsi alternativement recevoir et pratiquer ce massage facial tout en apprenant à se protéger, sans abîmer leurs mains, leurs poignets et leur dos.

La Française Isabelle Trombert enseignera, quant à elle, l’art de dissiper les tensions grâce à la respiration, ce qui aidera les masseurs à trouver le bon équilibre entre l’efficacité, le bon timing et le respect des besoins et des rythmes corporels. Une façon différente d’aborder les tensions et d’adopter une forme de langage que le corps peut comprendre et assimiler. Autre intérêt : la méthode permet à la personne massée de se sentir respectée et acceptée, ce qui ne peut qu’améliorer le ressenti.

Venu du Japon, Thana Lioka, directeur d’une école de massage, viendra enseigner une discipline de stretching, qui permet de mieux maîtriser l’art du massage. Sa méthode prend en compte le poids du praticien et lui donne l’occasion de réaliser des étirements plus poussés sans s’épuiser.

Techniques asiatiques et occidentales

L’atelier du Britannique Jacques Humpich Poullard séduira tous ceux qui désirent pratiquer des protocoles personnels, mariant des techniques asiatiques et occidentales pour améliorer l’efficacité. Il combine les manoeuvres de massage sportif, deep tissue et du yoga thaï.

Dans le même registre, le Portugais Joao Santos propose de révéler les secrets de son «Dry massage», une combinaison inédite de tuina, de shiatsu, d’étirements thaï et de massage sur chaise. Sa méthode est à la limite d’un massage thérapeutique, même s’il adopte tous les standards du bien-être et de la relaxation. La maîtriser donnerait plus de confiance en soi au praticien.

Pour le Roumain Radu Dan Gligor, directeur du Zen Holistic Center de Sibiu (Roumanie), spécialiste du deep tissue, le plus important reste la lenteur pour atteindre les muscles en profondeur. Il associe le deep tissue aux étirements, qui améliorent la souplesse des articulations, la circulation sanguine et l’activité cardiaque, avec un effet sur le stress et les maux de dos.

Massage sportif et ergonomie

La Française multimédaillée Nadine Stark Chognon maîtrise, elle, de nombreuses techniques, du californien au deep tissue, en passant par le suédois et le shiatsu. Mais son atelier sera riche d’enseignements à plus d’un titre, puisqu’elle abordera les questions essentielles de l’ergonomie et du postural, avec une technique très personnelle de massage sportif : des balles souples sous certaines articulations pendant le massage.

Autre intervenante : venue d’outre-Manche, où elle est installée depuis des années, la Thaïlandaise Jidapha Wilkinson maîtrise un nombre impressionnant de techniques asiatiques et de grands classiques occidentaux, comme le deep tissue ou le massage suédois. Elle proposera des techniques de massage holistiques, ainsi que des techniques personnelles d’étirements musculaires, destinées à un public européen.

Les étirements sont décidément dans l’air du temps ! L’Israélien Moshe Moreno anime un atelier consacré du deep flow, aux étirements et au massage des trigger points. Sa spécialisation en deep tissue, en shiatsu, en massage sportif, en suédois et en thaï lui permet de proposer un programme attractif, très axé sur le massage sportif et la récupération musculaire.

Reproduire le rythme des vagues

Inspiration nettement occidentale pour la classe du Serbe Bojan Miric, qui, au cours des quinze dernières années, s’est perfectionné en Pologne, en Russie, en Ukraine, mais aussi au Japon, en Chine et en Thaïlande. Dans son atelier, il partagera sa méthode personnelle, qui convient aussi bien aux praticiens spa qu’à des thérapeutes. Elle permet d’améliorer le système musculo-squelettique, tout en procurant un état de relaxation profonde.

Enfin, l’Espagnol Guillermo Marin Aguilar proposera son Sea Waves Massage, un protocole relaxant et exotique, reproduisant sur le corps le rythme des vagues de la mer. Ces vagues tour à tour relaxantes et tonifiantes, s’accompagnent d’élongations articulaires sur la table. Il se termine avec des impositions de mains pour stimuler l’énergie vitale.