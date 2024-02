Le championnat d’Europe de massage obtient le soutien d’Ecocert

Profession bien-être : Julien Elis, vous êtes l’organisateur du championnat d’Europe de massage, c’était important pour vous qu’un organisme certificateur tel qu’Ecocert vienne sponsoriser votre événement ?

Julien Elis : C’était important, car cela nous permet d’associer un label qualité avec la recherche de qualité qui est celle d’un championnat d’Europe de massage, où l’on souhaite accueillir les masseurs qui représentent le mieux cette passion et ce travail .

Comment se présente ce championnat ?

Julien Elis : Cette année, ce sera sa quatrième édition. Le championnat a eu lien en France, en Roumanie et en Italie, et, en mai prochain, il se déroulera encore une fois chez nos voisins italiens, à Rome, dans une salle extraordinaire, qui est une salle de vidéo immersive de 800 mètres carrés, où on va recevoir des masseurs de partout en Europe, au moins 30 pays seront représentés.

Combien de masseurs allez-vous accueillir ?

Julien Elis : Environ 150 participants. Je précise que c’est ouvert à tous les masseurs professionnels d’Europe et même au-delà, puisque il y a une section internationale, dans laquelle il y aura des Américains et des Sud-Américains. Donc, une énorme communauté de masseurs passionnés, qui pourront aussi s’inspirer des pratiques de leurs collègues.

Barbara Pruvost, vous avez lancé en 2023 un label à destination des établissements de bien-être et vous allez sponsoriser, cette année, le championnat d’Europe de massage. Pourquoi Ecocert s’intéresse-t-il désormais aux activités de bien-être ?

Barbara Pruvost : Dans la mesure où les clients finaux du bien-être se montrent de plus en plus exigeants, il nous paraissait important de travailler sur cette labellisation et d’accompagner les acteurs du bien-être dans la transformation de leur pratique et dans la mise en place d’une démarche plus durable.

Mais notre première souhait, c’est d’abord de diffuser l’information. Expliquer et rassurer les acteurs en leur disant qu’une autre façon de faire du bien-être plus durable est possible et qu’ils peuvent être accompagnés s’ils ne savent pas par où commencer.

Isabelle Jan : Je dirais que, sur les 150 personnes qui vont participer à ce championnat, la plupart travaillent dans les spas ou à leur compte. Il était donc important, pour nous, de les sensibiliser à cette problématique de bien-être durable.

Un label de bien-être durable, c’est important, aujourd’hui, pour des établissements de bien-être ou de beauté ?

Barbara Pruvost : Oui, c’est important. D’abord, dans la façon dont on va gérer les établissements. Puis, dans la sécurité qu’on peut apporter au personnel. C’est vrai que, dans certains pays, on va pousser les masseurs, les thérapeutes, à effectuer de très nombreux soins par jour, notamment des massages, ce qui peut être très fatigant.

Et donc, à travers cette labellisation, on impose aussi des critères sur le bien-être au travail, avec cette cette volonté de mettre le personnel au cœur de l’établissement. Ce n’est pas uniquement les clients, il faut aussi faire attention aux personnes qui travaillent.

Julien Elis, cela fait des années que vous suivez les championnats de massage en France, en Europe et dans le monde. Est-ce que vous avez l’impression qu’il y a une professionnalisation de plus en plus poussée chez les masseurs aujourd’hui ?

Julien Elis : Oui, et je dirais qu’il y a un approfondissement des connaissances. Traditionnellement, dans des spas, on pouvait avoir des gens qui, peut-être, avaient appris le massage et quelques autres spécialités, mais, finalement, cela laissait une impression un peu superficielle dans cet univers. Aujourd’hui, via les championnats ou d’autres événements, on voit arriver de vrais passionnés, qui avaient peut-être plus de mal à trouver une place dans un spa de luxe ou dans un environnement très protocolé. Ils vont avoir un peu plus de lumière sur eux.

En fait, ces gens-là, avec toute leur expérience, vont de plus en plus rentrer dans le monde professionnel et dans celui du spa. Tous ces passionnés sont de plus en plus visibles et de plus en plus accessibles aux clients.

Où se situent les masseurs français face à leurs collègues européens ?

Julien Elis : Il y a quelque chose qui est extraordinaire en France dans le monde du massage, c’est ce savoir-faire à la française, ce souci du détail, une certaine attention aux clients, qu’on va souvent retrouver dans le luxe, mais pas seulement. Je dirais donc que les Français se portent bien.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’ils soient, à l’heure actuelle, les meilleurs, même s’il y a des talents qui sont très intéressants. Là, on a des gens qui sont vraiment passionnés, engagés, et qui sont là pour laisser une vraie marque positive sur leurs clients en 55 minutes. Ce que je peux dire, c’est que ce sont les Français qui sont les mieux représentés au championnat d’Europe. Ils seront même plus nombreux que les Italiens à participer à ce championnat.

Isabelle Jan, vous avez déjà été membre du jury du championnat d’Europe de massage. Vous partagez l’avis de Julien Elis ?

Isabelle Jan : Tout à fait. Les Français ne sont pas meilleurs, mais ils ont peut être une touche d’élégance dans le massage qui n’apparaît pas de la même manière dans d’autres cultures.

Propos recueillis par Georges Margossian.

