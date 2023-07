Tendance Barbiecore : du rose, du rose et encore du rose !

Barbiecore… Jamais une poupée n’aura fait couler autant d’encre ! Tout a commencé quand une Américaine de passage en Europe, dont le mari n’est autre que le président de la manufacture de jouets Mattel, découvre Bild Lili, la première poupée mannequin, née en Allemagne en 1952 d’après une bande dessinée du journal Bild… La suite ? Barbie éclipsera sa cousine allemande et fera le tour du monde .

En mars 1959 sortait sa première version, archétype de la blonde californienne. Et c’est une petite révolution : le jouet prend l’apparence d’une femme, avec des seins, du maquillage et des talons hauts. Son physique, qui reste celui d’une pin-up des années 50, ne l’empêche pas de s’afficher libre et carriériste. Barbie est ainsi hôtesse de l’air, professeur, chirurgienne, cosmonaute, infirmière…

Dans les années 1970, on lui reproche d’incarner un idéal physique inatteignable. On verra alors apparaitre plus de 175 versions différentes de l’iconique poupée ! Mais Barbie, c’est aussi plus de soixante ans de culture populaire. Elle inspire artistes et créateurs. Andy Wharhol fait son portrait, au même titre qu’Elvis Presley, Marylin Monroe ou Jackie Kennedy. Un portrait qui se vendra pour plus d’un million de dollars aux enchères en 2014.

Margot Robbie : une poupée grandeur nature

La poupée conçue par Mattel en 1959 est ainsi devenue l’égérie 2023. Pas mal pour une vieille fille de 64 ans ! Et cela, sans même attendre la sortie du film, prévue le 19 juillet. Car le rose est partout. Du make-up aux perruques blondes, en passant par les robes, les chaussures à talons hauts et le nail art…

De nos jours, il fallait donc une bonne dose d’humour pour accepter le rôle. Et l’interprète de l’emblématique poupée a joué le jeu à fond : pendant toute la durée du tournage, Margot Robbie n’est apparue qu’en tenues roses et girly, voiture décapotable assortie. Message reçu 5 sur 5 à Hollywood !

De nombreuses stars ont déjà adopté le Barbiecore. Megan Fox et Machine Gun Kelly ont opté pour le look total rose. Anne Hathaway est apparue dans une robe à sequins et des sandales à plateforme. Roses, bien sûr. En Versace, Hailey Bieber, Lily James et Zendaya ont joué les variations en rose, du tailleur pantalon à la mini-robe. Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, affichait récemment un body ajouré rose, comme les mèches éparses dans sa crinière blonde. Bref, du pur Barbie !

Barbiecore : on n’oublie pas Ken…

Mais le Barbiecore, c’est aussi une affaire de couple. Ryan Gosling, le comédien canadien, connu pour des rôles aussi différents que La La Land ou Blade Runner 2049, prête ses traits à Ken, le compagnon de Barbie. Là encore, pas de complexes, il ne fait pas les choses à moitié : décoloration identique à celle de Barbie, tenues assorties, cycliste rose et genouillères jaune néon, entre inspiration disco et esthétique 1980, c’est un modèle du genre !

De pâle figurant dans l’univers de la poupée, le personnage de Ken devient un vrai partenaire. Les dirigeants de AirbnB ne s’y sont pas trompés. C’est, en effet, Ken, dans la publicité, qui propose à la location la villa de Barbie à Malibu. La villa existait déjà en 2019, mais elle a été repeinte pour correspondre parfaitement aux décors du film. Rose, encore et toujours !