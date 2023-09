Marketing de votre institut de beauté : profitez de l’automne !

N’attendez pas un ralentissement des appels pour envisager des promotions saisonnières. Plutôt que de céder à la tentation des ventes flash pour renflouer votre trésorerie, évitez de réduire vos prix. Ajoutez plutôt de la valeur à vos offres, un élément-clé du marketing pour votre institut de beauté.

Vos clientes régulières vous apprécient déjà, alors pourquoi réduire vos marges ? C’est absurde ! Pour relancer l’intérêt dans ces mois plus calmes, mieux vaut construire une offre VIP. Ajoutez une prestation supplémentaire que vous pouvez intégrer à peu de frais, mais suffisamment alléchante pour faire revenir vos clientes plus tôt.

Vous n’avez que l’embarras du choix. Offrez une lime à chaque manucure, 10 minute de dermabrasion avec un soin visage… Vous pouvez réserver ces offres à certaines clientes seulement, ou les limiter aux jours les moins fréquentés et aux heures les plus creuses, tout est possible. Dans tous les cas, précisez bien les conditions et indiquez la fin de l’opération pour créer un sentiment d’urgence.

Les astuces marketing pour votre institut de beauté

Organisez votre folle semaine d’automne

Halloween se rapproche. Oui, c’est une fête commerciale, plus ancrée dans le folklore anglo-saxon que dans le nôtre. Mais elle ajoute une touche ludique à un mois d’octobre généralement stressant. C’est le moment idéal pour lancer des jeux concours.

Ce ne sont pas les idées qui manquent : vous pouvez inciter vos clients à aimer et commenter une publication, trouver la réponse d’une devinette, participer à un challenge en #hashtag ou encore proposer un quizz. Ces initiatives peuvent faire la différence si vous souhaitez booster le marketing dans votre institut de beauté.

Vous pouvez même anticiper le Black Friday, en créant votre folle semaine d’automne, du 23 au 28 octobre. Au cours de ces sept jours, vous pourrez proposer des offres découvertes, des soins réconfortants, voire les premières offres de Noël pour vos clientes les plus prévoyantes.

Remettez vos réseaux sociaux à jour

C’est le moment de remettre vos réseaux sociaux à jour. Et peut-être de changer votre stratégie. Évitez de vendre tout le temps sur les réseaux sociaux. Connectez-vous. Établissez de nouvelles relations et positionnez vous en tant qu’expert en partageant des articles (comme ceux de Profession bien-être !), en posant des sessions de questions-réponses, ou postez un auto sur vos soins d’automne.

Imaginons que vous proposiez 10 minutes de dermabrasion avant votre soin visage (voir plus haut). L’occasion de créer une mini vidéo (votre smartphone sera votre meilleur allié !). Essayez de rester ludique, mettez-vous en scène ou alors filmez une démo de microdermabrasion, et mentionnez votre offre à la fin. Faites court : cela ne s’appelle pas «short» – court, en anglais – pour rien.

Exprimez-vous, mais de façon professionnelle. Tenir un blog reste un moyen inestimable d’inspirer confiance et de se démarquer de la concurrence locale. Avant de vous lancer, faites un plan. Cela ne sert à rien de créer un blog si vous ne le faites pas vivre au moins deux fois par mois avec un thème précis.

Ne négligez pas l’e-mailing

Oui, nos boites mail débordent de messages publicitaires, mais l’e-mailing reste un très bon canal d’acquisition. En ce début d’automne, vos futures clientes sortent moins et lisent plus leurs emails. À vous de trouver le ton sur lequel vous adresser à toutes celles que vous désirez séduire. Plus votre message sera informatif, moins il sera purement publicitaire, et plus il aura de chances d’être lu !

N’oubliez pas que vous disposez d’une arme absolue : votre propre fichier. Il est essentiel de conserver les coordonnées de toutes les personnes qui sont déjà venues chez vous. C’est un vivier où vous pourrez trouver vos clientes fidèles de demain.

LIRE AUSSI : Instituts de beauté : comment valoriser son fichier client

Votre espace de publicité gratuit

Enfin, souvenez-vous que vous bénéficiez d’un espace de publicité absolument gratuit : votre établissement. Commencez par votre vitrine : installez-y une ambiance automnale, aux couleurs chaudes et lumineuses. faites en sorte qu’elle soit le reflet de l’image que vous aimeriez donner de votre activité.

Mais ce n’est pas le seul espace dont vous disposez ! Tout votre institut devrait – dans l’idéal – donner envie de prendre rendez-vous : cela va de la signature olfactive – à vous les effluves de pomme et de cannelle, ou de chocolat chaud ! – aux teintes des accessoires.

Sans aller jusqu’à transformer, Halloween oblige, votre institut de beauté en maison fantôme, vous pouvez, par petite touches, évoquer les feux de bois, les feuilles mortes en utilisant toutes les nuances du vert des feuilles aux branches des arbres, en passant par toutes les nuances éclatantes des feuilles mortes.