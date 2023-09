Le cuir chevelu, le nouveau défi de l’esthétique

Un nouveau pas vers la beauté globale ? Jusqu’alors, les choses étaient claires : d’un côté, les salons de coiffure, dont la vocation était de coiffer les clientes, de l’autre, les instituts qui traitaient la peau. Sauf que le cuir chevelu n’est jamais qu’une zone de peau localisée. Une peau riche en follicules pileux, c’est entendu, mais tout de même de la peau…

Principalement formés à la coupe, à la coloration et au coiffage, les coiffeurs ont longtemps ignoré – hormis quelques salons haut de gamme – les soins destinés au cuir chevelu. Il s’agit pourtant d’un marché potentiel important. Car une majorité de la population, tous âges et sexes confondus, se plaint de problèmes liés au cuir chevelu : démangeaisons, rougeurs et pellicules, pour ne citer que les plus courants.

Il n’en fallait pas plus pour stimuler l’imagination des concepteurs d’équipements. Profession bien-être avait déjà signalé la création de casques Leds pour soins capillaires. Mais jusqu’à présent, ces dispositifs restaient boudés par les coiffeurs, pourtant peu enclins à la technologie

Anti-âge et santé du cuir chevelu

La nature ayant horreur du vide, certains instituts de beauté ont commencé à se tourner vers ce nouveau secteur. Quoi de plus naturel ? L’anti-âge constitue une part importante de la carte des soins d’un institut. Mais le cheveu, lui aussi, subit les assauts du temps. Au fur et à mesure des années, non seulement lil blanchit, mais aussi il s’affine, se fragilise et s’assèche. Et le phénomène s’accentue avec la ménopause.

Or, arborer de beaux cheveux est un signe extérieur de vitalité, de jeunesse et de séduction. Et les seniors – pour les marketeurs, cela commence à 45 ans ! – sont actifs et ont les moyens de maintenir leur apparence physique. Ce marché est aujourd’hui ouvert aux professionnels de l’esthétique.

Logique : les soins proposés appartiennent au domaine de compétence de l’esthéticienne. Il s’agit de restaurer la fibre capillaire par des soins profonds, lutter contre l’alopécie et le vieillissement du cheveu, et améliorer la santé du cuir chevelu. Pas de concurrence frontale avec les coiffeurs, donc, qui, jusqu’ici, ont placé leur curseur dans la technicité de la coupe et de la coloration.

Vers un élargissement du marché

Alors que les soins experts du cheveu et du cuir chevelu étaient réservés aux clients d’établissements médicaux haut de gamme, l’arrivée de nouveaux appareils dans les instituts devrait changer la donne. La demande devrait évoluer, comme ce qui s’est passé pour la minceur, l’antiâge et l’épilation définitive.

Plusieurs appareils ont déjà fait leur apparition sur le marché. Le concept le plus abouti reste sans doute l’Esthétique capillaire, nominé récemment aux awards de l’innovation du salon MCB 2023. Mariant technologie, produits actifs et soins manuels, il permet de combiner soin visage et soin capillaire. Une bonne façon d’en amortir le coût.

Contrairement à ce que peuvent assurer certains fabricants, le soin du cuir chevelu n’est pas entièrement mains libres, même par appareil interposé. Mais en combinant astucieusement les temps de pose, en proposant le soin en complément d’une autre prestation, l’esthéticienne peut augmenter le panier moyen d’une cliente. Sans allonger le temps passé en cabine.