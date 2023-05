Puig nomme Marc Toulemonde à la tête de sa division Derma

Le groupe espagnol, qui réalise plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, vient de nommer Marc Toulemonde, ex-L’Oréal, au poste de président de sa division Derma, à compter du 1er juin.

Marc Toulemonde succède à Hervé Lesieur – ancien président de Payot et de Decléor -, qui a occupé des postes de direction au sein des marques Uriage et Apivita de la division dermatologique de Puig, Ce dernier terminera son mandat dans le groupe catalan à la fin de cette année, rapporte le site d’information WWD.

Le nouveau dirigeant a travaillé pendant plus de 21 ans chez L’Oréal, selon son profil LinkedIn. Il a été Chief Digital and Marketing Officer de L’Oréal USA, entre novembre 2020 et mai 2022, et président de la division Cosmétique Active de L’Oréal en Amérique du Nord, de décembre 2014 à novembre 2020.

À partir du 1er juin, il siègera au comité exécutif du groupe et supervisera Uriage et Apivita, deux marques qui ont été intégrées au portefeuille de Puig dans sa division dermocosmétique. «Marc Toulemonde apporte avec lui 25 ans d’expérience dans l’industrie de la beauté, avec une solide expérience dans le numérique et une profonde expertise dans les produits dermatologiques», commente Puig dans un communiqué.

Soins de la peau en forte hausse

En 2021, le groupe espagnol a réorganisé sa structure commerciale en trois divisions : la beauté et mode, Charlotte Tilbury et la division dermo-cosmétique, avec les marques Uriage, Apivita et Isdin, qui n’étaient pas jusque-là jugées comme prioritaires.

En 2022, la société a enregistré un chiffre d’affaires net total de 3,62 milliards d’euros, dont la division Derma, à elle seule, a contribué à hauteur de 9%, selon WWD. La même année, Puig a enregistré une augmentation des ventes de 20% sur un an dans la catégorie des soins de la peau.