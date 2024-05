Peut-on retrouver des PFAS dans des cosmétiques bio ?

Profession bien-être : On parle beaucoup des PFAS. Est-ce que les cosmétiques bio sont concernés ?

Pauline Raffaitin : Les PFAS, c’est une grande famille de produits issus de la pétrochimie qui ont énormément de qualité et qui ont été utilisés dans de très nombreuses applications dans l’industrie, notamment dans l’industrie cosmétique. Ce que je peux vous garantir, c’est que dans les produits cosmétiques bio et naturels certifiés, ces ingrédients issus de la pétrochimie ont de tout temps été refusés. On n’accepte pas de certifier un produit qui contiennent des PFAS.

Pourtant, on parle de polluants éternel… Alors, comment faites-vous pour garantir une absence de PFAS ?

Effectivement, c’est une famille de composés qui ont la caractéristique de ne pas se dégrader dans l’environnement. Une fois qu’ils sont introduits dans l’environnement, ils peuvent donc s’y retrouver et ils ne sont pas dégradés. Et donc, ils pourraient y avoir des contaminations dans l’eau, par exemple, ou dans certaines fractions de l’environnement, alors qu’ils ne sont pas introduits en tant que tels dans les produits cosmétiques qu’on va certifiés.

En revanche, dans la formulation, vous contrôlez tous les ingrédients ?

Oui, on va regarder chacun des ingrédients un par un. On va vérifier l’origine, le procédé d’obtention et l’ensemble même des additifs qui sont utilisés. Ces vérifications documentaires sont complétées par un audit sur site. On va vérifier ce qui a été effectivement introduit dans la formulation.

Propos recueillis par Georges Margossian.

