Parfums : Estée Lauder va inaugurer un centre de R&D à Paris

« Paris nous permet d’être au carrefour des partenaires parfumeurs, des fournisseurs et aussi des talents nécessaires pour amener plus vite nos innovations sur le marché», explique au Figaro Stéphane de La Faverie, président exécutif groupe responsable de la stratégie Parfum, Maquillage et Homme.

Avec une taille deux fois moindre dans le secteur des parfums par rapport à ses concurrents tels que L’Oréal, Coty ou LVMH, Estée Lauder a réalisé de multiples acquisitions visant notamment à capitaliser sur la demande croissante pour les parfums de niche. Ces derniers sont commercialisées à des prix débutant entre 150 et 200 euros le flacon et peuvent aller, sur certains marchés comme la Chine, jusqu’à 800 à 1000 euros, poursuit Le Figaro.

Depuis plus de deux ans, Estée Lauder enregistre une croissance à deux chiffres dans sa division parfums, générant désormais un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros dans ce secteur, ce qui représente 15% de son activité totale. Selon Le Figaro, son nouveau centre parisien devrait lui permettre de maintenir le rythme de ses lancements.

LIRE AUSSI : Estée Lauder : la Chine pèse sur son chiffre d’affaires