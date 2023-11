Natura en négociation avec un fonds allemand pour céder The Body Shop

Cette décision intervient après que Natura a annoncé, en août, que son conseil d’administration l’avait autorisé à rechercher des «alternatives stratégiques» pour The Body Shop. Quatre mois plus tôt, le fabricant brésilien de cosmétiques avait vendu la marque australienne Aesop à L’Oréal.

Dans un communiqué publié le 30 octobre, Natura a déclaré que les termes et conditions de la vente potentielle de la chaîne britannique de produits de beauté The Body Shop étaient en cours de négociation et qu’il n’y avait toujours aucune garantie que la transaction serait finalisée.

Selon Reuters, citant une source proche des négociations, si la vente se concrétise, elle devrait valoriser The Body Shop à un prix inférieur aux 400 à 500 millions de livres (485,20 à 606,50 millions de dollars) évoqués par certains médias.

