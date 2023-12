L’Oréal rachète une société spécialisée dans les probiotiques

L’avenir des cosmétiques se jouera-t-il dans le microbiome ? En tout cas, L’Oréal y croit dur comme fer, voyant dans cet écosystème de 100 000 milliards de micro-organismes, qui vivent à la surface de la peau, des pistes prometteuses pour proposer, à terme, des routines de soins ultra-personnalisées.

D’où cette nouvelle acquisition, qui vient «consolider 20 ans de recherche avancée sur le microbiome», permettant à L’Oréal d’«approfondir sa connaissance des micro-organismes» et de «renforcer son leadership dans ce domaine», précise le groupe français dans un communiqué.

En effet, fondée en 2017 par Søren Kjærulff et Charlotte Vedel, la société danoise Lactobio lui apportera une expertise précieuse. Dotée d’un «important portefeuille de brevets», elle devrait lui ouvrir «de nouvelles opportunités de développement de solutions cosmétiques sûres et efficaces à partir de bactéries vivantes», souligne le géant du luxe.

« Une nouvelle génération de cosmétiques »

Son savoir-faire repose sur «une plateforme unique et exclusive d’exploration du microbiome, ainsi qu’une méthode de criblage pour sélectionner les souches les plus efficaces et les plus sûres». Ces probiotiques ainsi créés seront ensuite utilisés pour développer de nouvelles formulations.

«En unissant nos forces, nous visons à développer une nouvelle génération de cosmétiques qui intégreront des innovations de pointe pour obtenir des produits probiotiques et postbiotiques de précision à des niveaux de performance inédits», commente Anne Colonna, directrice générale internationale de la recherche avancée chez L’Oréal, citée dans le communiqué.

