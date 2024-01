L’Oréal rachète Gjosa, expert en économie d’eau pour les salons de coiffure

En 2021, L’Oréal a initié un investissement minoritaire dans Gjosa – mot islandais pour «geyser » – via BOLD, son fonds de capital-risque. Cette opération va lui donner le contrôle total de la jeune pousse, spécialiste de la technologie de micronisation de l’eau.

«L’objectif de cette acquisition est d’innover et d’élargir les multiples applications beauté de la technologie Gjosa, tout en protégeant la ressource précieuse et convoitée qu’est l’eau», selon un communiqué du groupe français, qui rappelle que cette opération s’inscrit dans le cadre de son initiative «L’Oréal pour le Futur», mettant l’accent sur une gestion scientifique et globale de l’eau.

Objectif : plus de 200 000 salons équipés

Depuis 2023, plus de 10 000 salons professionnels en Europe et au Moyen-Orient ont adopté la douchette éco-responsable, permettant d’économiser plus de 182 millions de litres d’eau, l’équivalent de 72 piscines olympiques, indique le communiqué. L’Oréal vise l’équipement de plus de 200 000 salons dans les prochaines années.

«Avec l’intégration officielle de Gjosa au sein du groupe L’Oréal, nous allons pouvoir accélérer la recherche et innovation et la commercialisation de solutions de beauty tech plus innovantes et plus durables pour les marchés professionnels et grand public», commente Barbara Lavernos, directrice générale adjointe en charge de la recherche, de l’innovation et de la technologie chez L’Oréal.

LIRE AUSSI : L’Oréal dévoile un nouveau sèche-cheveux à infrarouge