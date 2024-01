L’Oréal dévoile un nouveau sèche-cheveux à infrarouge

Baptisé «AirLight Pro», ce nouvel appareil «rend les cheveux visiblement plus lisses et hydratés, tout en accélérant le séchage», fait valoir L’Oréal dans un communiqué. Pour développer ce «sèche-cheveux de nouvelle génération», le géant mondial des cosmétiques s’est associé à Zuvi, une startup créée par des ingénieurs spécialistes des drones.

Zuvi a innové avec un sèche-cheveux de première génération utilisant sa technologie brevetée «LightCare», détaille le communiqué. Ce produit combine lumière infrarouge et flux d’air rapide pour retirer efficacement l’eau en surface des cheveux tout en préservant leur taux d’humidité interne.

Lancement dans les prochains mois

À l’opposé des sèche-cheveux classiques, qui fonctionnent avec des résistances électriques, l’AirLight Pro intègre un moteur spécial propulsant 17 pales à grande vitesse, poursuit le communiqué. Des ampoules tungstène halogène permettent également un séchage rapide sans surchauffer.

Avec plus de 150 brevets à son actif, l’AirLight Pro sera lancé cette année aux États-Unis et en Europe, par L’Oréal Professionnel. Ce lancement ciblera à la fois les professionnels de la beauté et les consommateurs.