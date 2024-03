Le groupe Interparfums mettra l’accent mis sur Lacoste en 2024

Le chiffre d’affaires, quant à lui, a augmenté de 13%, à 798,5 millions d’euros, tiré par une progression des volumes de ventes sur les principales marques (Jimmy Choo, Montblanc et Coach) et zones géographiques. «Le bon niveau d’activité des mois de janvier et février, notamment sur les parfums Lacoste, et un carnet de commandes étoffé, conforte nos objectifs de ventes sur l’ensemble de l’année», commente Philippe Benacin, le PDG d’Interparfums, cité dans le communiqué.

Le groupe français annonce aussi vouloir consacrer «des investissements plus particulièrement conséquents sur la marque Lacoste dans le cadre de son relancement». Interparfums avait signé un contrat de licence avec Lacoste en décembre 2022.

L’année 2024 sera «marquée par le démarrage de l’activité sur la marque Lacoste », souligne Philippe Santi, son directeur général délégué, dans le communiqué. «Son potentiel nous parait très important et nous sommes extrêmement confiants quant à notre capacité à en faire prochainement une marque majeure de notre portefeuille», avait déclaré Philippe Benacin fin janvier.