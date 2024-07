Le groupe Givaudan se renforce dans la beauté

Le géant mondial des arômes alimentaires et des fragrances précise que cette opération, dont les modalités financières ne sont pas révélées, est conforme à sa stratégie 2025, qui vise à étoffer sa présence dans les catégories beauté. Une première participation de 25% avait été acquise en juillet 2021 dans B.Kolor.

Avec les 75% restants, Givaudan pourra proposer des «solutions innovantes pour les formules de maquillage et d’élargir encore ses capacités pour les applications de soins de la peau», précise le groupe suisse dans un communiqué. Il ajoute que cette opération «élargira sa proposition de valeur dans le secteur de la beauté, avec déjà un fort leadership dans les parfums fins et les soins capillaires».

Fondée en 2000, la société B.Kolor est basée près de Milan, en Italie, et emploie plus de 300 personnes. Elle s’est fait un nom dans la conception de formulations créatives et la production de produits finis pour les clients professionnels. Selon Givaudan, son activité aurait représenté près de 79 millions d’euros de ventes supplémentaires par rapport aux résultats du groupe en 2023, sur une base pro forma.