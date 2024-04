Ingrédients : Givaudan tiré par sa division parfums et produits de beauté

De janvier à mars, son chiffre d’affaires a progressé de 2,8%, à 1,8 milliard de francs suisses (environ 1,8 milliard d’euros), par rapport à la même période un an plus tôt, indique Givaudan dans un communiqué. La croissance organique (à périmètre comparable), effets de change exclus, s’élève, quant à elle, à 12,6%.

Le groupe suisse, qui conçoit des fragrances pour les grands noms de la parfumerie, tels que Christian Dior ou Prada, des ingrédients pour l’industrie cosmétique et des saveurs pour l’agro-alimentaire, avait souffert d’un mouvement de déstockage au premier trimestre l’an passé. Il a évoqué jeudi «une demande en volume accrue de la part des clients» durant les trois premiers mois de 2024, selon le communiqué.

La division beauté fait un bond de 16,3%

Sa division dédiée aux parfums et produits de beauté a réalisé un chiffre d’affaires de 900 millions de francs suisses (environ 920 millions d’euros), progressant de 16,3% hors effets de changes, porté par la parfumerie fine, dont les ventes ont encore augmenté de 16,8%, à données comparables, après une croissance de 20,9% sur la même période en 2023.

De son côté, la parfumerie dite fonctionnelle, qui englobe les senteurs pour les produits d’hygiène et lessives, a vu ses ventes progresser de 17,6%, tandis que celles des ingrédients de parfumerie et pour produits de beauté ont augmenté de 10%. Enfin, la division «goût et bien-être» (arômes) a dégagé un chiffre d’affaires de 922 millions de francs suisses (autour de 940 millions d’euros), en hausse de 9,3%, hors effets de changes, mais en recul de 1,5% après conversion en francs suisses.

