Le groupe de beauté catalan Puig s’apprête à entrer en Bourse

L’opération se déclinera en une émission de nouvelles actions avec un objectif de 1,25 milliard d’euros, et en une vente de parts détenues par Exea, la société holding de la famille Puig, a détaillé un communiqué de l’entreprise. Le montant que le groupe espère récupérer pourrait être supérieur aux 1,25 milliard visés par l’émission de nouvelles actions.

«L’annonce d’aujourd’hui (lundi) est une étape décisive dans les 110 ans d’histoire de Puig», souligne dans le communiqué le PDG du groupe, Marc Puig, petit-fils du fondateur. L’introduction en Bourse «nous permettra d’être plus compétitifs sur le marché international de la beauté au cours de la prochaine phase de développement de l’entreprise», ajoute-t-il.

Une vague d’acquisitions depuis douze ans

En octobre 2023, Marc Puig, à la tête du groupe depuis 2004, avait expliqué au Financial Times qu’une cotation imposerait au groupe une «discipline» liée aux exigences des marchés sans pour autant conduire à un abandon du contrôle familial sur l’entreprise. Sous sa direction, Puig s’est lancé dans une série d’acquisitions (onze en douze ans), pour atteindre un portefeuille de 14 marques propres.

Fondée en 1914 à Barcelone par l’entrepreneur catalan Antonio Puig Castellò, la société Puig détient aujourd’hui, entre autres, les marques Paco Rabanne, Nina Ricci, Charlotte Tilbury et Carolina Herrera, ainsi qu’une participation majoritaire dans la griffe Jean-Paul Gaultier. L’an dernier, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros, soit 19% de plus qu’en 2022, avec un bénéfice net de 465 millions d’euros, en hausse de 16% sur un an.

