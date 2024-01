Puig s’offre la marque d’expertise Dr Barbara Sturm

Si son entreprise est basée à Düsseldorf, en Allemagne, Barbara Sturm, médecin orthopédiste à l’origine, s’est fait une réputation de spécialiste du «skincare» outre-Atlantique. Lancée dans l’esthétique il y a une vingtaine d’année, elle s’est notamment fait connaître avec un soin pionnier des «vampire facials», notamment auprès de célébrités américaines.

Sa marque d’expertise haut de gamme, fondée en 2014, couvre les soins de la peau, du corps et des cheveux ainsi que des compléments alimentaires. Elle s’est développée en quelques années grâce au digital et à un réseau international de spas et de boutiques.

Elle fera désormais partie du portefeuille du groupe Puig (Charlotte Tilbury, Uriage, Apivita, L’Artisan Parfumeur, Rabanne…), qui vient d’annoncer sa prise de participation majoritaire dans le capital de la société allemande. Barbara Sturm, qui conserve une part minoritaire, continuera de diriger le développement produit, occupant les fonctions de «Chief Product Development Officer» et d’ambassadrice de la marque, précise un communiqué du groupe espagnol.

