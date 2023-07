Le groupe Coty s’oriente vers le haut de gamme et les soins de la peau

Le groupe Coty a annoncé qu’il allait se concentrer davantage sur les parfums de prestige, avec, notamment, le lancement de sa collection Infiniment Coty Paris en 2024. Le groupe envisage aussi de se développer en Chine, qui pèse 12% du marché mondial de la beauté, mais, à ce jour, seulement 4% de son chiffre d’affaires.

Des développements sont prévus en Asie Pacifique (6%) et en Amérique latine (8%). Côté distribution, le groupe Coty mise sur les ventes dans les gares et aéroports (travel retail), qui représentent 8% de son chiffre d’affaires et affichent «rythme de croissance très soutenu», selon Sue Nabi, son PDG depuis septembre 2020, qui présentait ses projets le 6 juillet dernier, à Paris.

Soins de la peau et maquillage

Les soins de la peau et le maquillage de prestige, qui représentent chacun moins de 5% des ventes, sont identifiés comme les futurs moteurs de croissance de l’entreprise. Au total, 63% de son chiffre d’affaires provient de sa division prestige, comprenant des parfums, des cosmétiques et des soins de la peau haut de gamme, tandis que 37% provient de sa gamme grand public.

Coty, détenteur de 50 marques dont 35 licences, est actif dans 125 pays, emploie 11 000 personnes et a généré un chiffre d’affaires de 5,3 milliards de dollars en 2022. Il dispose de 8 sites de production, dont le plus grand site de production de parfums au monde en Espagne.

