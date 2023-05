Expansion européenne : Coty souhaite s’introduire à la Bourse de Paris

Le groupe de cosmétiques américain Coty, déjà coté à New York, envisage une introduction à la Bourse de Paris pour renforcer sa présence européenne.

«Paris est le berceau historique de la beauté et ce secteur exerce toujours un attrait particulier sur les investisseurs», déclare Peter Harf, le président de Coty, dans un communiqué, ajoutant que «l’intérêt du conseil d’administration pour l’étude d’une cotation potentielle à la Bourse de Paris a été possible grâce aux progrès réalisés par Coty».

Le groupe américain met en avant les résultats de l’ex-présidente de Lancôme (groupe L’Oréal) Sue Y. Nabi, sa nouvelle directrice générale, évoquant le «quadruplement de la capitalisation boursière de Coty» depuis sa nomination, en septembre 2020.

Accélération « spectaculaire » du soin

«Coty a su consolider ses positions au sein des trois principales catégories de la beauté, notamment grâce à une accélération spectaculaire du soin et une nouvelle dynamique en Chine soutenue par les succès de Gucci beauty, de Burberry beauty et de Lancaster», ajoute le communiqué.

Coty est notamment propriétaire des marques Bourjois, Rimmel, Max Factor et CoverGirl. Sur son exercice décalé 2021-2022 clôturé en juin 2022, la société cotée à New York a enregistré un chiffre d’affaires de 5,3 milliards de dollars et un bénéfice net de 260 millions de dollars. Le 9 mai, elle publiera ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2022-2023.