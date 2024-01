La « longévité de la peau », nouveau cap stratégique d’Estée Lauder

Longévité : voilà un mot que l’on va entendre de plus en plus souvent dans la beauté, si l’on en croit les experts d’Estée Lauder, marque phare du groupe américain (M.A.C, Clinique, La Mer…). «La longévité est l’une des tendances à la croissance la plus rapide dans les secteurs de la beauté et du bien-être, avec un intérêt des consommateurs multigénérationnels pour le biohacking et les pratiques d’inversion de l’âge à un niveau sans précédent», relève Justin Boxford, président mondial de la marque Estée Lauder, cité dans un communiqué.

Pour renforcer son expertise, Estée Lauder annonce la formation d’un collectif d’experts en longévité, «Estée Lauder Longevity Collective», un conseil consultatif formé de spécialistes dans de multiples disciplines pour «éduquer et donner aux consommateurs les moyens de repenser leur approche des soins de la peau et du style de vie». Il s’agit aussi, pour la marque, de réorienter le discours de l’anti-âge vers l’«inversion visible de l’âge»…

Autre initiative : son soutien au Stanford Center on Longevity et à son nouveau programme sur l’esthétique et la culture, dont les travaux comprendront des recherches évaluant les perceptions de la longévité et de la vitalité. La marque de cosmétiques s’est engagée sur trois ans à aider à financer un large éventail d’activités de recherche, notamment des bourses postdoctorales visant à faire progresser la compréhension des perceptions sur la longévité et la vitalité.

« Inverser » le vieillissement cutané

«L’allongement de l’espérance de vie nous offre la possibilité de mieux comprendre la manière dont les gens ressentent subjectivement leur vitalité et de communiquer cette expérience aux autres. Nous pensons que la peau, en tant que plus grand organe, joue un rôle important dans la transmission de cette vitalité», explique Laura L. Carstensen, professeur de psychologie à Stanford, également mentionné dans le communiqué.

Pour marquer son nouveau cap, Estée Lauder lance ce mois-ci une nouvelle innovation produit, qui s’appuiera sur une technologie de pointe baptisée «Sirtivity-LP», dont les effets sur la peau seraient visibles en «seulement 14 jours», assure la marque. L’ingrédient-clé, ce sont les sirtuines, des enzymes surnommées «protéines de longévité», qui permettraient, non pas de ralentir, mais d’inverser le vieillissement cutané…

LIRE AUSSI : Parfums : Estée Lauder va inaugurer un centre de R&D à Paris