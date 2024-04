Cosmétiques sur-mesure : Estée Lauder investit dans Kiki World

Le «sur-mesure», c’est sa marque de fabrique. Grâce à sa plateforme blockchain, Kiki World conçoit des cosmétiques créés avec l’aide d’une communauté de 12 000 membres, qui peuvent voter, par exemple, sur des ingrédients clés ou des couleurs. En retour, ils reçoivent des récompenses pour leur participation.

Depuis le lancement de la jeune pousse, en 2023, co-fondée par Jana Bobosikova, Brendon Garner et Ricky Chan, cinq gammes de produits de beauté soutenues par sa plateforme de co-création ont ainsi vu le jour, notamment une ligne de soins de la peau, Skin Development Kit, et un stylo à ongles, Pretty Nail Graffiti.

«Kiki construit une entreprise radicalement nouvelle à travers son écosystème en chaîne, en ligne et réel, inspirant la propriété des données centrées sur l’utilisateur, les récompenses de participation et l’innovation pour la prochaine génération de créateurs et de clients», souligne un communiqué de la start-up.

Un modèle centré sur le consommateur

Un an après la création de Kiki World, ses fondateurs annoncent un premier tour de table, qui comprend a16z crypto et Estée Lauder, via son fonds New Incubation Ventures (NIV). D’autres acteurs de la tech et finance en font aussi partie, comme les fonds Double Down, 2Punks Capital et Advancit, et les communautés numériques RedDao et OrangeDao Le montant total de cette opération est de 7 millions de dollars (6,5 millions d’euros).

«La marque Kiki, avec sa plateforme personnalisée, exploite l’avant-garde de la technologie Web3 pour repenser l’avenir de la façon dont les consommateurs peuvent co-créer avec les marques. et s’engager de manière nouvelle et pertinente. Cette exploration d’un nouveau modèle centré sur le consommateur offre à Estée Lauder une fenêtre précieuse sur l’avenir de la beauté», commente Shana Randhava, vice-présidente du groupe de cosmétique américain, citée dans le communiqué.

