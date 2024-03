Cosmétiques durables : triez le vrai du faux dans les affirmations des marques

#1 – Les ingrédients naturels et durables sont meilleurs que les ingrédients synthétiques

La récolte d’ingrédients naturels peut épuiser les ressources naturelles, et donc nuire à l’environnement. Parfois un ingrédient synthétique, créé dans un laboratoire contrôlé, peut se révéler plus respectueux de l’environnement et plus sûr que son homologue naturel.

#2 – Il faut privilégier les produits rechargeables

A priori, oui. Supprimer les contenants à usage unique semble une bonne initiative plutôt écologique. Mais, souvent, en pratique, cela signifie créer des contenants plus grands, qu’il faut remplir à nouveau, encore et encore, jusqu’au moment où vous les éliminez.

Sans compter qu’exposer des cosmétiques à l’air et à la lumière peut poser des problèmes de stabilité. La règle d’or serait plutôt de ne pas acheter ce que vous n’utilisez pas et de simplifier votre routine beauté, avant de jeter et recycler ses produits de manière appropriée.

#3 – La clean beauty est plus durable

La clean beauty n’ayant pas de définition légale, les marques peuvent donc définir cette notion comme elles veulent. Là encore, le greenwashing sévit en toute liberté, donnant lieu à des allégations marketing trompeuses. Le meilleur moyen de s’y retrouver est encore de bien lire les étiquettes.

#4 – Il faut détoxiquer sa peau

Depuis une bonne dizaine d’années, les média nous rabâchent qu’il faut détoxiquer notre peau. Cette affirmation a donné naissance à une industrie florissante de produits «détox» comme des compléments alimentaires, des thés et des gommages qui promettent un nettoyage «complet». La réalité est plus prosaïque : notre corps possède déjà de remarquables mécanismes naturels de détoxification.

D’autres marques réagissent à cette mode nouvelle en éliminant les ingrédients perçus comme «toxiques». Or, la plupart du temps, les ingrédients en question sont considérés comme toxiques, alors que tout dépend de leur dosage. La réglementation cosmétique étant aujourd’hui omniprésente et la production, très contrôlée partout dans le monde, il suffit de rester prudent avec les produits locaux et artisanaux non soumis à des normes de qualité rigoureuses.

#5 – Il faut laisser respirer sa peau

C’est une autre règle de la «détoxication» de la peau. Elle a donné naissance à la mode du «skinminimalism», qui consiste à éliminer temporairement tous les produits cosmétiques pour permettre à la peau de se «réinitialiser». Or, la peau ne respire pas comme le font nos poumons. Même si elle absorbe l’oxygène de l’air et du sang, ce ne sont pas les cosmétiques qui vont l’en empêcher.

Le moyen le plus efficace de garder une peau saine est d’adapter un mode de vie sain, qui protège les poumons, les reins, le foie, le colon et, bien sûr, la peau. La principale préoccupation sera alors de maintenir une bonne hydratation pour prévoir la perte d’eau et l’inflammation.

Merci à Marina Simon, créatrice de la marque Beauté Simple, et Albane de La Tour, créatrice de M&A Lab, pour leur décryptage des tendances cosmétiques.

