Caudalie investit dans la marque anti-acné Skin and Out

Au printemps dernier, la start-up Talm dédiée aux soins pour les femmes avant, pendant et après la grossesse avait réalisé sa première levée de fonds auprès de Mathilde et Bertrand Thomas. C’est aujourd’hui au tour de Skin and Out d’être soutenu par les deux créateurs de Caudalie, qui viennent d’investir 1,5 million d’euros dans la marque de soins naturels contre l’acné, selon les informations du site américain WWD.

Il y a quatre ans, en France, les sœurs Fleur et Amélie Desazars, souffrant d’acné et constatant l’absence d’offre globale et naturelles contre cette affection, ont décidé de proposer leur propre solution en 2020 : l’utilisation de soins topiques, une sélection de compléments alimentaires enrichis en oméga 3, des probiotiques, des plantes, des vitamines et des minéraux, et un accompagnement personnalisé par un naturopathe ou une diététicienne spécialisée dans le traitement de l’acné.

Si Fleur Desazars possède une expérience dans la nutrition, après avoir travaillé pour le cabinet de conseil marketing Pitaya, spécialisé dans la création de concepts de restauration, sa soeur, Amélie, vient de la cosmétique : elle a travaillé auparavant avec Mathilde Thomas sur la gamme Caudalie pour les peaux à tendance acnéique.

Renforcer sa présence commerciale en France

Aujourd’hui, leur stratégie semble avoir porté leurs fruits : Skin and Out a généré plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Pour accélérer leur développement, elles ont d’abord collecté des fonds après être apparues dans l’émission «Qui veut être mon associé».

Leur nouvelle levée de fonds doit permettre à Skin and Out d’accroître sa présence commerciale en France, notamment en pharmacie, et à élargir sa gamme de produits. «À travers cet investissement, Caudalie s’engage à accompagner le développement de Skin and Out et souligne sa volonté d’accompagner l’émergence d’un écosystème dynamique de femmes talentueuses dans la cosmétique», poursuit le communiqué.

