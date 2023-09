Pierre Fabre devient actionnaire de la start-up MiYé

Co-fondée par Caroline de Blignières et Anna Oualid en 2020, MiYé cible les problèmes de bien-être hormonal féminin souvent tabous et mal compris. Avec une gamme de 13 produits comprenant 5 compléments alimentaires et 8 dermo-cosmétiques, la jeune marque s’adresse aux femmes à chaque étape de leur vie, de la puberté à la ménopause.

«Lorsque nous avons lancé MiYé, notre pari était ambitieux : démocratiser un sujet médical avec les codes de la cosmétique au plus proche des routines des femmes, via une distribution premium et multicanale », déclare Anna Oualid, cofondatrice de MiYé, dans un communiqué.

Pour Pierre Fabre, l’entrée au capital de MiYé est une étape stratégique visant à diversifier son portefeuille de marques par des prises de participations ciblées : il est ainsi devenu actionnaire majoritaire de Ladrôme Laboratoire en 2021, spécialisé dans les cosmétiques bio, puis, cette année, de Même Cosmetics, marque destinée aux personnes traitées pour un cancer.

Ce rapprochement stratégique avec le groupe pharmaceutique devrait permettre à MiYé «d’accélérer ses investissements en R&D, de réaliser des études cliniques, de renforcer la caution scientifique et médicale de ses produits phares et de continuer son développement dans le circuit des pharmacies et des parapharmacie», précise le communiqué de Pierre Fabre.

À court-terme, la jeune marque s’apprête à développer un programme de sensibilisation et d’accompagnement personnalisé via des consultations en ligne avec des naturopathes et micro-nutritionnistes. Elle est actuellement distribuée dans 200 points de vente.

