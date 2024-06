Biologique Recherche ouvre son premier institut en province

Le laboratoire français, réputé pour l’ultra-personnalisation de ses produits, inaugure, pour la première fois, une «ambassade» en province. Un espace très chic doté de cinq cabines, dont une avec un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) et une autre destinée aux soins capillaires, ainsi qu’un grand espace boutique.

Conçu par l’architecte Joanne de Lépinay, cet espace offre une ambiance intimiste et accueillante, avec des appliques murales Jules Wabbes pour l’éclairage, un mobilier signé Pierre Paulin et des vitrines inspirées des miroirs à parcloses.

Fondé à la fin des années 1970 par Josette et Yvan Allouche, Biologique Recherche est présent aujourd’hui dans plus de 80 pays. En janvier dernier, ses deux co-dirigeants, Rupert Schmid et Pierre-Louis Delapalme, ont passé le relais à Jean-Guillaume Trottier, un ancien de L’Oréal et d’Estée Lauder.

