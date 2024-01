Jean-Guillaume Trottier nommé PDG de Biologique Recherche

Fondé à la fin des années 1970 par Josette et Yvan Allouche, Biologique Recherche est dirigé depuis plus de 15 ans par Rupert Schmid et Pierre-Louis Delapalme, un duo qui a réussi à multiplier par vingt le chiffre d’affaires de l’entreprise. «Nous avons décidé qu’il était maintenant temps de passer le relais», annoncent-ils dans un communiqué.

Ils ont confié cette mission à Jean-Guillaume Trottier, qui a effectué toute sa carrière dans l’industrie de la beauté. Après L’Oréal et Estée Lauder, il a dirigé Jo Malone Londres depuis plus de dix ans. Diplômé en architecture civile (DPLG) et titulaire d’un MBA International Luxury Brand Management de l’Esses, le nouveau patron de Biologique Recherche, qui vient d’intégrer l’entreprise, occupera le poste de PDG début mai 2024.

«Nous sommes très heureux et fiers de voir Jean-Guillaume conduire l’avenir de Biologique Recherche. Il possède une rare combinaison de solides compétences en leadership, d’une compréhension approfondie de la marque, d’une vaste expérience internationale et d’une passion pour l’innovation», ajoutent Rupert Schmid et Pierre-Louis Delapalme, qui resteront impliqués en tant que copropriétaires et membres du conseil d’administration.