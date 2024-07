Le fabricant de sèche-cheveux britannique Dyson en difficulté

Sale temps pour l’industriel britannique James Dyson, pionnier des aspirateurs sans sac. Après avoir révolutionné le secteur de l’électroménager, il s’était lancé sans succès dans les voitures électriques. Depuis, il a changé son fusil d’épaule. En 2022, le groupe britannique déclarait qu’il allait investir un demi-milliard de livres sterling, soit plus de 500 millions d’euros, dans le développement technologique des innovations beauté.

Les sèche-cheveux «Dyson Supersonic» ont aujourd’hui la cote dans les salons de coiffure haut de gamme. Au printemps dernier, le groupe industriel a signé un partenariat avec le groupe Dessange, pour ses enseignes Camille Albane et Dessange, avec une édition professionnelle «spécialement conçue pour une utilisation fréquente en salon».

Le rythme de l’innovation s’accélère

Las ! La concurrence asiatique, à l’affût de ses moindres trouvailles, capte une partie de la valeur créée par le groupe britannique, en commercialisant des produits similaires, très peu de temps après leur mise sur le marché.

«Dyson évolue sur des marchés mondiaux de plus en plus concurrentiels et féroces, où le rythme de l’innovation et du changement ne fait que s’accélérer. Nous savons que nous devons toujours faire preuve d’esprit d’entreprise et d’agilité», estime le directeur général de l’entreprise, Hanno Kirner, cité par Les Echos.

Et d’esprit pragmatique, également. La direction prévoit de licencier près de 1 000 salariés sur les 3 500 que compte l’entreprise au Royaume-Uni, nous apprend le journal économique. À terme, l’activité de Dyson outre-Manche devrait se concentrer sur la recherche et développement.