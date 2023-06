Massages crâniens : les techniques qui favorisent la microcirculation

Il existe une multitude de techniques de massages crâniens, venant de différentes parties du monde. L’un des plus connus est le champissage, une pratique traditionnelle indienne qui a un impact significatif sur le bien-être général et la santé des cheveux.

En Asie, le massage Tui Na est aussi fréquemment utilisé. Il s’agit d’une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise, qui utilise des techniques de massage spécifiques et ciblées pour stimuler la circulation de l’énergie vitale, ou Qi, dans le corps.

En Occident, des techniques plus générales de massage crânien sont couramment utilisées, comme les massages du cuir chevelu, qui peuvent être intégrés dans une routine de soins capillaires. Elles utilisent des mouvements doux et circulaires pour stimuler le cuir chevelu et favoriser la détente.

Les bienfaits attribués aux massages crâniens



Les massages crâniens sont souvent associés à une sensation profonde de relaxation et de bien-être. Mais au-delà de cet effet apaisant immédiat, ils favorisent aussi la microcirculation, c’est-à-dire la circulation du sang dans les plus petits vaisseaux capillaires.

Ces petits vaisseaux jouent un rôle essentiel dans le transport de l’oxygène, des nutriments et des hormones vers les cellules. Ils aident aussi à éliminer les déchets et le dioxyde de carbone. Ainsi, quand vous effectuez un massage crânien, les mouvements de pression et de frottement appliqués sur le cuir chevelu aident à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui augmente le flux de sang vers cette zone. Ce processus est connu sous le nom de vasodilatation.

En plus, le massage crânien stimule la production d’oxyde nitrique, une molécule qui joue un rôle clé dans la régulation de la pression sanguine et de la circulation. Elle signale aux muscles lisses qui entourent les petits vaisseaux sanguins de se détendre, favorisant leur dilatation et l’augmentation du flux sanguin.

Il n’est pas prouvé, sur le plan scientifique, que cette technique permette une repousse des cheveux quand le crâne en est dégarni. En revanche, le procédé peut très bien convenir à tous ceux qui souffrent de pellicules ou de dermatite séborrhéique, avec, éventuellement, l’apport d’un produit adapté et d’un accessoire aux picots souples.

Ce qui est sûr, c’est que la santé du cuir chevelu est indissociable de celle des cheveux. Un cuir chevelu sain est la base d’un cheveu fort et brillant. Les massages crâniens, en améliorant la circulation et en détendant les muscles du cuir chevelu, peuvent ainsi contribuer à améliorer la santé du cuir chevelu.

Il peuvent aussi aider à éliminer les cellules mortes, débarrasser le cuir chevelu des résidus de produits capillaires et lutter contre les problèmes courants comme les pellicules ou les démangeaisons.

Les approches spécifiques de massages crâniens

Chaque technique de massage crânien requiert des gestes spécifiques, qui doivent toujours être effectués avec douceur, en prenant soin de ne pas tirer les cheveux ou d’exercer une pression excessive sur le cuir chevelu.

Il y a d’abord le pétrissage, qui consiste à utiliser les doigts pour effectuer des mouvements de pression sur le cuir chevelu. On commence par placer les doigts à la racine des cheveux et on procède par petits mouvements circulaires, tout en appliquant une légère pression. Cette méthode aide à stimuler la circulation sanguine dans le cuir chevelu.

Ensuite, le tapotement, effectué légèrement sur le cuir chevelu avec le bout des doigts, afin de stimuler la circulation sanguine. On peut aussi faire appel à l’étirement, où l’on tire doucement sur les cheveux avec les doigts, de la racine jusqu’aux pointes. Cela peut aider à stimuler les follicules pileux et à favoriser la croissance des cheveux.

Autre méthode : le balayage, où l’on utilise les paumes des mains pour masser le cuir chevelu, en mouvements longs et doux, partant de la ligne des cheveux jusqu’à la nuque. Objectif : détendre les muscles du cuir chevelu et favoriser une sensation de bien-être. Enfin, la rotation, qui s’effectue en plaçant les doigts sur le cuir chevelu en réalisant de petits mouvements circulaires, pour améliorer la circulation sanguine et stimuler la relaxation.

Bon à savoir : il est important d’éviter certaines zones sensibles, comme les tempes, qui contiennent des terminaisons nerveuses importantes.

Comment adapter ces techniques à chaque client

Chaque client a ses propres besoins et sensibilités. Il est donc essentiel d’adapter les techniques de massage crânien à chaque individu. Par exemple, certaines personnes peuvent préférer une pression plus douce. La nature spécifique des cheveux est aussi un aspect important de la pratique, comme le choix des huiles utilisées.

Pour les cheveux secs ou abîmés, l’utilisation d’huiles nourrissantes comme l’huile d’Argan ou de jojoba peut être bénéfique. Elles aideront à hydrater le cuir chevelu et les cheveux, tout en fournissant une glisse douce pour le massage.

Pour les cheveux gras, une pression plus légère peut être appropriée, pour éviter de stimuler une production excessive de sébum. De même, l’utilisation d’huiles légères, comme l’huile de pépins de raisin, peut aider à équilibrer le cuir chevelu, tout en permettant un massage en douceur.

Enfin, pour les cuirs chevelus sensibles ou irrités, l’emploi d’huiles apaisantes comme l’huile de camomille ou de lavande peut contribuer à calmer l’irritation et à favoriser une expérience de massage relaxante.