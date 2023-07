Les Meilleurs apprentis de France 2023 dans la coiffure et l’esthétique

Le jeune Alsacien Théo Niglis, 17 ans, a grandi dans l’atmosphère d’un salon de coiffure, celui de sa mère, à Linsdorf, dans le Haut-Rhin. Baigné dès son plus jeune âge dans le monde des ciseaux et des brosses, il a rapidement développé une attirance pour ce métier.

Ses premiers pas, il les a donc effectués dans le salon familial, en servant le café aux clients ou en faisant quelques shampoings et expérimenter des coiffures sur des têtes malléables, «des petites coiffures, des petites boucles», explique l’adolescent à nos confrères de France 3.

Une coupe homme et un chignon femme

Cette année, le thème du concours du Meilleur apprenti de France pour la catégorie coiffure était une coupe homme et un chignon femme inspirés du Festival de Cannes. Théo, armé de son expérience précoce et d’un désir indéniable de réussir, a dû puiser dans son imagination et sa créativité pour créer des styles qui sortiraient du lot. Il a passé des heures à chercher des idées sur Internet et à les expérimenter, reconnaît-il.

Pendant trois mois, il s’est entraîné avec sa modèle, Donna, consacrant plus de trois heures à chaque session, deux à trois fois par semaine. Ces heures passées à perfectionner le chignon parfait et à maîtriser les gestes de la coupe ont finalement porté leurs fruits quand Théo a réussi à réaliser en moins de deux heures les deux épreuves qui lui ont valu la victoire.

Un maquillage inspiré du street-art

Quant à Maëlys Godard, jeune esthéticienne en herbe du Maine-et-Loire, elle a également remporté le titre de Meilleur apprenti de France mais dans la catégorie esthétique. Fille d’une coiffeuse, elle suit une formation à l’école Silvya Terrade, à Cholet, rapporte Ouest-France.

Pour le concours, les candidates étaient évaluées sur leur capacité à réaliser un maquillage inspiré du street-art, intégrant des motifs artistiques sur le visage, le décolleté, l’avant-bras et les ongles. Pas moins de 43 finalistes étaient en lice pour l’esthétique lors du concours national.