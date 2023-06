Meilleur Apprenti de France : Nice accueille les évaluations nationales

Le Palais des Expositions de Nice s’apprête à accueillir plus de 430 œuvres finalistes et 135 candidats en épreuves ponctuelles pour le concours «Un des Meilleurs Apprentis de France». Au total, pas moins de 63 métiers y seront représentés au Palais des Expositions de Nice.

Les jeunes finalistes, tous médaillés d’or dans leurs épreuves départementales et régionales, présenteront le fruit de plusieurs mois de préparation acharnée devant un jury prestigieux composé de Meilleurs ouvriers de France, de professionnels reconnus et de formateurs dédiés.

À l’issue de ces évaluations, plusieurs jeunes obtiendront le titre d’Un des Meilleurs apprentis de France. La cérémonie de remise des médailles se tiendra au début de l’année 2024, précise un communiqué du MOF.

Les finales « ponctuelles » du concours MAF

L’événement sera aussi marqué par six finales «ponctuelles» dans les métiers de la coiffure, de l’esthétique, de la vente et action marchande, des fleuristes et des travaux paysagers. Ces épreuves en direct devant public offriront l’occasion d’observer les compétiteurs à l’œuvre et d’admirer leurs créations en temps réel.

Dans la catégorie esthétique, 43 finalistes seront évalués sur leur capacité à réaliser un maquillage esthétique avec motifs artistiques visage et/ou décolleté, avant-bras et ongles sur le thème du street-art. Le public pourra les applaudir le samedi 24 juin, de 13h à 17h.

En coiffure, les 46 finalistes relèveront deux défis : une sculpture artistique sur le thème des agrumes et un duo homme-femme pour une soirée placée sur le thème de l’élégance du Festival de Cannes. Ces épreuves auront lieu le dimanche 25 juin, de 10h à 15h.

Enfin, l’assemblée générale de la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France se déroulera également au même endroit, de 8h30 à 13h, samedi prochain. La journée se clôturera par un dîner de gala sur invitation à la Plage du Ruhl de Nice, à partir de 20h30.

