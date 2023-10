Un troisième établissement parisien pour EsthéClinic

L’esthétique médicale a bercé toute l’adolescence de Manon Allano. Fille de Gérard Boutboul, médecin esthétique, passionné de technologie, devenu fabricant d’appareils esthétiques, la jeune femme a suivi la voie paternelle en créant des centres esthétiques, d’abord à Paris, puis en Asie, avec quatre centres à Singapour et deux centres à Hong Kong.

Pour l’ouverture du dernier centre parisien, elle a mis la barre encore plus haut que d’habitude : plus spacieux, plus lumineux, mais toujours aussi expert en solutions esthétiques non-invasives. Parquet clair, structures en bois, miroirs habilement placés pour agrandir encore l’espace, murs immaculés, plantes vertes… Le centre de la rue de Miromesnil sait mettre à l’aise ses clientes pour les consultations et les soins.

Une nouvelle carte de soins

À l’occasion de cette nouvelle inauguration, la marque a aussi fait évoluer sa carte de soins. Elle propose de nombreux combos de technologies, comme l’association de photorajeunissement et de photomodulation par LED, ou de la radiofréquence associée à l’e-sculpt pour un remodelage corporel tonique. Des associations d’autant plus aisées que la marque fabrique ses propres appareils.

Dans les cinq cabines du centre, un même mot d’ordre : des soins indolores, non-invasifs, avec des résultats visibles et pérennes. Et sur les étagères, des marques cosmétiques pointues, comme Ericson Laboratoire, Dermalogica et Day+.

Esthéclinic Paris 8, 65, rue de Miromesnil 75008 Paris.