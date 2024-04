Un baume en stick pour un maquillage monochrome

Ce printemps, les trousses de maquillages vont s’alléger ! La mode est aux produits hybrides, soin et make-up, et surtout multi-usages. Les nouveaux baumes en stick lèvres et joues Dr Hauschka suivent donc la tendance. On peut les appliquer sur les lèvres, les joues et les paupières, au doigt ou au pinceau, pour un effet léger ou un résultat intense.

Riche en plantes médicinales, la formulation intègre des pétales de rose pour préserver l’hydratation, de l’huile d’amande, pour assouplir les peaux sèches et sensibles, et de l’anthyllide, appelée aussi trèfle jaune ou thé des Alpes, une plante de montagne aux vertus cicatrisantes, pour protéger.

Un make-up Peach Fuzz

Les baumes existent en trois teintes : pêche, bois de rose ou doré. Le coloris 01 pêche permet de réaliser un make-up Peach Fuzz, en accord avec la couleur Pantone de l’année, en quatre étapes rapides. Après le soin de jour, il suffit d’unifier le teint grâce à une poudre transparente, puis dessiner et structurer la ligne des sourcils, en utilisant un gel transparent, et intensifier le regard avec un mascara volume noir sur les cils.

Dernière étape : appliquer le baume directement ou à l’aide d’un pinceau sur trois zones clés du visage : des pommettes vers le nez, sur les paupières et, enfin, sur les lèvres en estompant. Pour un look plus prononcé, il faut répéter l’opération.

Dr Hauschka, Baume stick lèvres & joues, 30,50 euros. Disponible à partir du 1er mai chez les dépositaires ou sur le site de la marque.