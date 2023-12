L’institut Pantone met à l’honneur la couleur pêche pour 2024

Chaque année, la société Pantone donne la tendance des prochains mois en sélectionnant une couleur de son nuancier référence. Cette année, c’était un rouge nuancé de bleu, le Viva Magenta, symbole de vigueur, de progression et de renouveau.

Pour 2024, l’institut a porté son choix sur le «Peach Fuzz 13-1023», un beige rosé, relevé d’une pointe d’orange, une couleur réconfortante qui pousse au contact tactile pour ce qui s’annonce, selon le fabricant, comme une année… délicate. Dans un monde de plus en plus dur et compliqué, la nuance se décline en textures duveteuses, veloutées, matelassées et soyeuses, apaisantes et surtout douces au toucher, explique-t-il.

C’est aussi une couleur qui incite au repos, à se recentrer sur la santé et le bien-être, tant mental que physique, en privilégiant la chaleur et le confort de passer du temps avec ses amis et sa famille, ou encore de s’accorder un moment à soi, poursuit Pantone.

«En cherchant une teinte qui fait écho à notre besoin inné de proximité et de connexion, nous avons opté pour une couleur rayonnante de chaleur et d’élégance moderne. Une nuance qui appelle à la compassion, offre une chaleureuse étreinte et mêle naturellement jeunesse et intemporalité», résume Leatrice Eiseman, sa directrice exécutive, citée dans un communiqué.

Maquillage et coiffure : une couleur polyvalente



En beauté, le Peach Buzz ne fait que renforcer une tendance existante. Les maquilleurs travaillent déjà des nuances de beige rosé depuis plusieurs mois. Ne serait-ce que pour créer des teints à l’éclat rosé naturel.

Car la couleur Pantone de l’année 2024 est polyvalente : elle ravive la peau, rajoute de l’éclat aux yeux été aux lèvres pour une bonne mine, symbole de meilleure santé. Elle donne un aspect naturel, quand on l’associe à des bruns terreux ou bois de rose, mais elle peut aussi se sophistiquer lorsqu’on l’associe à des rouges profonds et des teintes prune.

Appliquée sur les ongles, la nuance envoie un massage de douceur, d’innocence et de romantisme. En coiffure, elle illumine de reflets subtils les chevelures blondes et s’adapte avec adresse au retour de la boucle pourprée des coiffure éthérées et mousseuses.

Les dernières année nous ont habitué au «no make-up» très travaillé et aux palettes «nude». Le choix de la couleur de l’année devrait soutenir cette tendance.

De même, les créateurs ont déjà adopté le Peach Fuzz avant sa proclamation de couleur de l’année ! De la Maison Alaïa, qui le décline en version latex, à Balmain, façon robe à volants, la tendre couleur a aussi séduit les people, comme Eva Longoria.