Soins anti-âge : marier l’hydroporation et la radiofréquence

Vous l’avez déjà expérimenté en cabine : la combinaison de deux technologies différentes permet généralement d’obtenir des résultats plus efficaces, et surtout : plus spectaculaires. Encore faut-il avoir la place – et les moyens – pour acquérir et stocker une multitude d’appareils différents.

Certains fabricants ont compris qu’il y avait là un nouveau marché. Ils ont étudié des appareils hybrides, permettant de disposer de plusieurs technologies dans un même appareil. Spécialiste européen de la supplémentation cutanée sans aiguille, Mesojet* vient ainsi de lancer un appareil qui combine barophorèse et radiofréquence.

La barophorèse, popularisée par des appareils comme le jetpeel ou le magic skin, consiste a propulser, grâce à une pièce à main, à une vitesse supersonique (plus de 200 m/s), un mélange d’air et de solution active, sous la forme d’un jet de gouttelettes microscopiques, sans contact direct avec la peau.

En fonction de l’inclinaison de la pièce à main et de la distance par rapport à la peau, l’esthéticienne peut ainsi procéder à un drainage lymphatique, exfolier les couches superficielles de la peau par hydro-abrasion, ou encore exercer une pression statique sur la peau et faire pénétrer le principe actif de plusieurs millimètres.

Ce processus de barophorèse garantit un accès sans aiguille aux couches plus profondes de la peau et facilite l’apport de nutriments (comme l’acide hyaluronique) ou des vitamines (A,B,C et E) importantes pour le bon fonctionnement des cellules.

Le raffermissement en plus

En rajoutant à son appareil une technologie de radiofréquence monopolaire et bipolaire, Mesojet offre la possibilité de réaliser un soin de raffermissement cutané pour le visage et le corps.

Sans revenir sur les avantages de la radiofréquence, rappelons qu’en plus de traiter le relâchement cutané, elle peut réduire les rides et ridules, remettre en tension le cou et le décolleté, redessiner l’ovale du visage et travailler sur les adiposités locales.

Avec deux pièces à main en céramiques, le dispositif permettrait ainsi d’obtenir des résultats visibles sur les peaux relâchées, voire la cellulite. Le soin reste agréable – la sensation peut se rapprocher d’un massage aux pierres chaudes – et permet de compléter l’action de la barophorèse en travaillant sur la texture même de la peau.

Ce duo technologique est maintenant aussi à la portée des esthéticiennes à domicile, avec la formule Mesojet Concierge, qui comporte un appareil intégré dans une valise de transport à roulette.

(*) Les appareils Mesojet sont fabriqués par Spamed en Italie et distribués par une société belge, CID Group.