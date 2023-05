La radiofréquence en esthétique : tout ce qu’il faut savoir

La radiofréquence propose un coup de jeune sans injection. Cette technologie révolutionnaire est largement utilisée pour contrer le relâchement cutané, offrant une panoplie de bénéfices pour la peau.

La radiofréquence est une forme d’énergie électromagnétique, similaire aux ondes de radio ou de télévision. En esthétique, elle a fait ses débuts au début des années 2000, marquant un tournant dans le traitement non chirurgical du vieillissement cutané. Ces appareils sont conçus pour chauffer les couches profondes de la peau sans affecter l’épiderme, ou la couche supérieure de la peau.

Comment fonctionne la radiofréquence ?

Quand elle est utilisée en esthétique, la radiofréquence agit principalement par l’émission d’énergie thermique. Les appareils émettent des ondes qui chauffent le derme, la couche intermédiaire de la peau, tout en préservant l’épiderme. Cette chaleur provoque une contraction des fibres de collagène, ce qui a pour effet de raffermir la peau. De plus, elle stimule la production de nouveau collagène et d’élastine, essentiels pour conserver une peau jeune et ferme.

Cette technologie peut être administrée de trois manières différentes. La radiofréquence monopolaire pénètre profondément dans le derme, pouvant ainsi cibler des tissus adipeux plus épais. La radiofréquence bipolaire est moins invasive et cible les couches superficielles de la peau, ce qui la rend idéale pour le resserrement cutané. La radiofréquence multipolaire, quant à elle, utilise plusieurs électrodes pour diffuser l’énergie de manière plus uniforme, offrant un traitement plus complet.

Les séances de traitement par radiofréquence, en esthétique, durent généralement entre 20 et 45 minutes, en fonction de la taille de la zone à traiter. Pour des résultats optimaux, une série de soins espacés de quelques semaines est recommandée.

Quelles sont ses applications en esthétique ?

La radiofréquence a plusieurs applications en esthétique, toutes fondées sur son action thermique, qui stimule la production de collagène et d’élastine, contribuant ainsi à la fermeté et à l’élasticité de la peau. Parmi les plus courantes, le traitement du relâchement cutané.

En effet, la radiofréquence est bien adaptée pour traiter le relâchement cutané du visage et du cou, améliorant considérablement la texture de la peau. Elle offre une solution non chirurgicale pour resserrer la peau, réduire les rides et améliorer l’apparence des pattes d’oie et des ridules.

Ses bienfaits ne se limitent pas au visage, elle peut aussi être utilisée pour le contour du corps. Elle est souvent employée dans le traitement de la cellulite. En chauffant les tissus sous-cutanés, elle peut aider à décomposer les dépôts de graisse et à réduire l’apparence de la cellulite.

Autre application : les soins d’amincissement. En ciblant spécifiquement les cellules adipeuses, les ondes peuvent déclencher l’apoptose des cellules adipeuses, un processus qui mène à la destruction de ces cellules. Cela se traduit par une réduction de la graisse localisée et une amélioration de la silhouette.

Qui peut bénéficier de la radiofréquence ?

Presque tout le monde peut bénéficier de ces soins. Cependant, certaines contre-indications doivent être prises en compte. Par exemple, les personnes ayant des implants métalliques ou des dispositifs électroniques (comme un stimulateur cardiaque) dans la zone à traiter ne doivent pas recevoir de traitement de radiofréquence.

Par ailleurs, bien que généralement bien tolérée, la radiofréquence peut provoquer quelques effets secondaires temporaires comme des rougeurs, un gonflement ou une sensation de chaleur dans la zone traitée. Ces effets disparaissent généralement en quelques heures après le traitement. Des brûlures peuvent survenir si l’appareil est mal réglé ou si l’on reste trop longtemps sur la même zone.