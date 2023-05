Appareil de radiofréquence : le bon choix pour votre institut

Investir dans un appareil de radiofréquence est une décision majeure pour toute esthéticienne désireuse d’élargir ses services. Mais son choix dépend aussi de nombreux critères. Détails.

Un appareil de radiofréquence utilise l’énergie électromagnétique pour générer de la chaleur et stimuler la production de collagène dans la peau. Elle peut aider à la resserrer et à la raffermir, améliorer l’apparence des rides et des ridules.

Il existe plusieurs types de radiofréquence : monopolaire, bipolaire et multipolaire. Le premier pénètre profondément dans le derme, le deuxième cible les couches superficielles de la peau, tandis que le troisième utilise plusieurs électrodes pour une diffusion de l’énergie plus uniforme.

Comprendre les types d’appareils et leurs utilisations

Votre appareil de radiofréquence doit donc correspondre aux soins que vous comptez proposer. Si vous prévoyez d’offrir des soins de raffermissement de la peau, vous pouvez opter pour un appareil bipolaire qui cible les couches supérieures. Si vous souhaitez, au contraire, travailler plus en profondeur pour traiter les amas graisseux, un appareil monopolaire ou multipolaire pourrait être plus approprié.

Autre critère d’achat : les zones du corps que vous souhaitez cibler. Certains appareils de radiofréquence sont conçus spécifiquement pour traiter des parties du corps comme le visage ou le cou, alors que d’autres sont plus polyvalents. Avant de vous lancer, posez-vous la question : quel type d’appareil serait le plus adapté à vos besoins et à ceux de votre clientèle ?

Vous ne voulez pas vous limiter à quelques soins ? Certains appareils de radiofréquence comprennent des technologies supplémentaires comme l’ultrason ou la cavitation pour améliorer encore les résultats. Si vous envisagez d’offrir une gamme de soins plus étendue, ils pourraient représenter un bon investissement.

Estimation du coût et du retour sur investissement

Ces choix préalables ne sont pas anodins, car le coût d’un appareil de radiofréquence peut varier considérablement, allant de 2 000 euros pour un modèle de base à plus de 10 000 euros pour un appareil haut de gamme. Avant tout achat, il est donc important de prendre en compte, non seulement le coût initial de l’appareil, mais aussi le retour sur investissement.

Pour le calculer, vous devez prendre en compte le nombre de soins que vous prévoyez d’effectuer par semaine ou par mois, ainsi que le prix que vous comptez facturer pour chaque soin. Par exemple, si vous envisagez d’effectuer cinq soins par semaine à un tarif de 80 euros chacun, vous générerez un revenu de 400 euros par semaine, soit environ 1 600 euros par mois.

Prévisions et coûts additionnels

Restez réaliste dans vos prévisions. Retenez les périodes plus calmes et ne surestimez pas votre capacité. N’oubliez pas non plus que l’acquisition de nouveaux clients peut nécessiter un investissement supplémentaire en termes de marketing et de publicité.

Considérez aussi les frais courants liés à l’appareil, comme la maintenance, les accessoires nécessaires, la formation, etc. Ces coûts peuvent s’ajouter : ils doivent donc être inclus dans votre calcul du ROI (retour sur investissement).

Enfin, assurez-vous que le fabricant ou le distributeur offre une formation adéquate pour l’utilisation de l’appareil, ainsi qu’un support technique en cas de problème. Cette formation sera d’autant plus utile que vous n’avez pas d’expérience préalable avec la radiofréquence. Elle devra couvrir non seulement l’utilisation de l’appareil, mais aussi les protocoles de soins, les contre-indications et la gestion des éventuels effets secondaires.

