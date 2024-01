Mois avec poils : faut-il suivre le « Januhairy » ?

Laura Jackson, une étudiante anglaise en art dramatique, avait initié la tendance pour se libérer de la «pression sociale» sur les poils. En créant le hashtag #januhairy – une contraction des mots anglais «january » (janvier) et «hairy» (poilu) -, elle invitait les femmes à ne plus utiliser, ni rasoir, ni cire, pendant un mois.

La jeune femme avait affirmé se sentir beaucoup mieux et plus sûre d’elle après cette expérience, mais ce «challenge» avait été relativement peu suivi à l’époque en France. Il vient de reprendre du poil de la bête (!) sur TikTok : le mouvement est massivement repris, avec des millions de vues.

Faut-il y voir une conséquence du confinement ? Ravies de supprimer cette corvée beauté, les internautes se sont souhaités un «joyeux januhairy» en publiant leurs aisselles poilues et colorées, reprenant une autre tendance apparue, quant à elle, dès 2014, et portée par Julia Roberts et Rihanna…