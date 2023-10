Le numéro 1 de la radiofréquence ouvre un studio de beauté à Paris

Créée il y a plus de 35 ans, la marque espagnole Indiba a mis au point une technologie de pointe en concevant un appareil utilisant la radiofréquence pour améliorer la récupération musculaire et réduire la douleur.

Après ce premier succès, elle s’est tournée vers l’esthétique. Plusieurs fois primée depuis 1983, elle est devenue leader sur la marché de la radiofréquence, en fournissant en machines un grand nombre d’instituts à travers le monde. Aujourd’hui, la société espagnole s’installe en plein coeur du 16ème arrondissement de Paris, pour ouvrir son premier centre exclusif Indiba.

Baptisé Deep Beauty Studio, cet espace luxueux propose des soins rajeunissants non invasifs, avec des résultats visibles dès la première séance, avec du remodelage corporel sans douleur et un traitement capillaire, intitulé Hairwave pour renforcer la fibre capillaire, la redensifier et obtenir la repousse des cheveux.

Deep Beauty Studio Indiba, 2, rue de Sontay 75116 Paris.