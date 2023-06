Symrise ouvre à Clichy un centre d’expertise dédié à la beauté

Sur un espace de 300 mètres carrés, le nouveau site comprend un laboratoire d’application cosmétique pour les actifs et les plantes, un laboratoire d’application pour les ingrédients de soins à domicile et un autre de microbiologie, indique le fabricant allemand de parfums, d’arômes et d’ingrédients pour l’alimentation dans un communiqué.

Ce nouvel établissement de recherche s’inscrit dans le réseau mondial de centres de recherche de Symrise, incluant le laboratoire d’application cosmétique récemment agrandi au siège de la société, à Holzminden, en Allemagne, dédié à la formulation d’actifs, de plantes, de couleurs, de fonctionnels, de produits et de protection de la peau et de filtres UV.

Selon Timothy Kenny, président des ingrédients cosmétiques chez Symrise, cité dans le communiqué, «ces investissements reflètent la croissance continue des ingrédients cosmétiques et la forte demande du marché pour continuer à fournir des solutions modernes et un excellent service aux clients de la région».