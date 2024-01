Réemploi des emballage : l’industrie cosmétique fait un pas de plus

Onze grandes entreprises françaises, dans les cosmétiques et la distribution, vont ainsi créer «une coalition» pour se lancer dans ce «projet pilote». Ces sociétés sont L’Oréal, Chanel Parfums Beauté, Pierre Fabre, Laboratoires SVR, Yves Rocher, Clarins, Melvita, La Rosée, Aromazone, Nocibé et Séphora. Ce projet devrait aboutir, d’ici à la fin de l’année, au lancement d’un projet pilote de consigne sur des produits de soin en points de vente.

L’initiative vient du réseau d’experts Circul’R, société de conseil spécialisée dans l’économie circulaire, et de son partenaire We Don’t Need Road, cabinet de conseil en stratégie et réinvention pour la transformation durable des entreprises, qui les accompagneront durant tout le projet.

« D’importants gains environnementaux »

Les entreprises devraient en tirer plusieurs avantages, souligne Circul’R. D’abord, la possibilité de réaliser «d’importants gains environnementaux, contribuant ainsi à la durabilité globale des opérations». Ensuite, pouvoir s’inscrire pleinement dans le cadre de la loi Agec, dite loi «antigaspillage», qui prévoit notamment l’arrêt de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.

Enfin, autre argument : «le modèle de consigne s’aligne avec les aspirations des Français, qui tendent à adopter des pratiques de consommation plus durables», souligne le communiqué, qui cite une étude réalisée par Leko pour Circul’R et publiée en octobre dernier : 88% des sondés affirmaient avoir déjà adopté des pratiques de réemploi et 94% se disaient prêts à passer au réemploi de leurs flacons de shampoing.