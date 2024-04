L’Occitane cède sa marque bio Grown Alchemist

André Hoffmann a acquis une participation majoritaire dans le capital de la marque de cosmétique, tandis que l’actuelle PDG de Grown Alchemist, Anna Teal, a été nommée actionnaire minoritaire. Le montant de la transaction s’est élevé à 28 millions d’euros, précise un communiqué de L’Occitane.

«Le groupe L’Occitane a été un partenaire et un soutien incroyable de l’entreprise depuis l’acquisition d’un contrôle majoritaire en 2022, ce qui nous a permis d’établir une base solide pour la croissance, une équipe exceptionnelle, un investissement dans l’amélioration des produits et de nouvelles entrées sur le marché», a commenté Anna Teal dans le communiqué.

Les nouveaux propriétaires veulent accélérer la croissance de la marque, désormais indépendantes, notamment en Amérique du Nord et en Chine. Fondée en 2008 en Australie par les frères Jeremy et Keston Muijs, Grown Alchemist est disponible dans plus de 40 pays, notamment chez Sephora et Credo Beauty, et dans des hôtels et spas cinq étoiles.

