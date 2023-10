Les paillettes libres vont disparaitre des trousses à maquillage

Adieu paillettes et particules scintillantes… Il va désormais falloir ruser pour laisser libre cours à sa créativité quand il s’agira d’imaginer un maquillage festif ! Le 25 septembre dernier, en effet, la Commission européenne a adopté des mesures limitant «les microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits», dans le cadre de la réglementation Reach sur les substances chimiques.

«La restriction adoptée comporte une définition large des microplastiques englobant toutes les particules de polymères synthétiques de moins de 5 mm organiques, insolubles et résistants à la dégradation», indique Bruxelles dans un communiqué. L’objectif, avec ces nouvelles règles, est d’éviter le rejet dans l’environnement d’«environ un demi-million de tonnes de microplastiques».

D’autres produits visés d’ici à 2035

Avec son plan d’action «zéro pollution», la Commission européenne compte ainsi réduire la pollution par les microplastiques de 30% d’ici 2030. Et pour cela, elle s’est fixée un calendrier. D’abord, les paillettes libres, à partir du 16 octobre, surtout utilisées pour le maquillage, puis les microbilles de plastiques, qui doivent disparaître des produits cosmétiques à rincer d’ici quatre ans.

Enfin, d’ici douze ans, les microbilles seront totalement interdites dans tous les produits cosmétiques et le maquillage, comme le rouge à lèvres, le vernis à ongles et le fard à paupières. Un temps plus long, afin de permettre aux industriels de trouver des alternatives moins dangereuses pour l’environnement et d’adapter leurs processus de production.