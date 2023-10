Le salon Cosmetic 360 sous le signe de la la responsabilité environnementale

La cosmétique française qui, après l’aéronautique et les vins et spiritueux, reste le troisième contributeur au solde du commerce extérieur, s’est donnée rendez-vous au Carousel du Louvre les 18 et 19 octobre. La filière n’a jamais été aussi performante à l’export avec un excédent de plus de 15,6 milliards d’euros en 2022.

Cette 9e édition du salon Cosmetic 360, organisée par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, mettra l’accent sur la responsabilité environnementale, et tout particulièrement sur la convergence entre l’innovation et la durabilité, avec, en guest-stars, les cleantechs, des start-up éco-innovantes qui contribuent à réduire les émissions de CO2 et la consommation d’eau.

Au programme, donc, les énergies vertes et la décarbonation, des marques cosmétiques éco-conçues, des initiatives préservant ou restaurant la biodiversité, des solutions au pétro-sourcé, la sobriété hydrique, et, bien sûr, des packagings recyclables et compostables.

Un cycle de conférences autour de la cleantech

À cette occasion, le salon proposera un cycle de conférences autour de la cleantech, soutenu par l’Union Européenne et InnCoCells, qui comportera quatre grandes sessions : les tendances consommateurs, l’emballage responsable, la décarbonisation de l’industrie et les ingrédients biosourcés.

Le Tech Corner, de son côté, présentera une une technologie qui «associe à la fois un processus d’extraction par des solvants verts, et une fonctionnalisation en ligne permettant d’améliorer les propriétés des ingrédients et actifs naturels pour des utilisations cosmétiques», annonce le salon dans un communiqué.

D’autres animations sont aussi prévues sur la thématique «cleantech» : une expérience visuelle «From Nature to Skin» (Greentech), qui propose une expérience immersive 3D, ou encore deux jours d’ateliers, de présentations et d’échanges autour des énergies vertes et de la mobilité décarbonée avec sept start-up innovantes.

LIRE AUSSI : Cosmétiques : le « made in France » se vend toujours bien à l’export